Laatste Boeing 747-100 ter wereld vernietigd

De laatste Boeing 747-100 ter wereld is begin maart vernietigd bij een luchtaanval op de Iraanse hoofdstad Teheran. Daarmee komt na ruim 55 jaar definitief een einde aan het actieve gebruik van het allereerste type jumbojet.

Boeing 747-100 getroffen

Volgens meerdere bronnen werd het toestel geraakt tijdens een aanval op Mehrabad International Airport. Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe het vliegtuig in brand staat op het platform. Het ging om een aangepaste tanker van de Iraanse luchtmacht, een zogeheten KC-747. De aanval zou gericht zijn geweest op militaire luchtvaartmiddelen van de Revolutionaire Garde. Daarbij zouden in totaal meerdere toestellen op de grond zijn vernietigd, waaronder transportvliegtuigen en gevechtsvliegtuigen. De tanker sprong eruit vanwege zijn unieke status. Het was het laatste exemplaar van de 747-100 dat nog daadwerkelijk vloog.

Footage of the last Iranian KC-747 tanker burning after an Israeli airstrike on Tehran's Mehrabad airport last week. pic.twitter.com/DIn9Qnkcsz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 12, 2026

Van passagiersvliegtuig naar vliegende tanker

Het toestel, registratie 5-8107, kende een lange en bijzondere geschiedenis. Het vliegtuig werd begin jaren zeventig gebouwd en kwam oorspronkelijk in dienst bij Trans World Airlines. Enkele jaren later werd het toestel teruggekocht door fabrikant Boeing en omgebouwd tot tankvliegtuig voor de toenmalige Iraanse luchtmacht. Daarbij werd het voorzien van systemen om andere vliegtuigen in de lucht bij te tanken. Na de Iraanse revolutie van 1979 bleef het toestel in gebruik, ondanks toenemende technische uitdagingen. Door internationale sancties had Iran nauwelijks toegang tot reserveonderdelen. Onderhoud gebeurde grotendeels met onderdelen van andere, afgedankte toestellen. #Breaking: According to the satellite images, the claims of #Iran's State Media about destruction of the world's last KC-747 tanker in #Mashhad are untrue. In fact, the #Israel Air Force destroyed one of two KC-707 tankers of the #Iranian Air Force in that airport.… pic.twitter.com/sxPmAriFFu— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 18, 2025

Strategisch doelwit

Tankvliegtuigen gelden als cruciale schakels binnen een luchtmacht. Ze maken het mogelijk dat gevechtsvliegtuigen langer in de lucht blijven en grotere afstanden afleggen. Juist daarom zijn ze vaak prioritaire doelwitten bij militaire operaties. Met het verlies van dit toestel is de Boeing 747-100 nu volledig uit actieve dienst verdwenen.