Maastricht Airport viert succesvolle cijfers

Maastricht Aachen Airport (MST) meldt sterke prestaties. Uit recente data blijkt dat de luchthaven bloemenvracht sneller verwerkt dan andere Europese luchthavens. De cijfers worden door de luchthaven gepresenteerd als bewijs van een efficiënte logistieke keten.

Snellere afhandeling

Volgens de metingen wordt bloemenlading op Maastricht Aachen Airport gemiddeld binnen drie uur afgehandeld. Op andere onderzochte luchthavens ligt dat gemiddelde tussen de 3,5 en 6,5 uur, geeft MST aan. Ook tijdens piekperiodes blijven de verschillen zichtbaar. Waar de maximale afhandelingstijd op MST rond de vier uur ligt, kan die elders oplopen tot zeven of zelfs tien uur. De analyse is gebaseerd op ongeveer vijfduizend temperatuurmetingen. Daaruit blijkt dat de verwerkingstijden op Maastricht doorgaans binnen een bandbreedte van twee tot vier uur blijven. ‘Afhandelingstijd is een bepalende factor voor de houdbaarheid van bloemen’ zegt Dean Boljuncic van MST. ‘Elke minuut die bloemen op hogere temperaturen staan, verkort hun levensduur.’

Dezelfde dag op de veiling

De luchthaven stelt dat circa tachtig procent van de bloemen die via Maastricht binnenkomt nog dezelfde dag de bloemenveiling in Aalsmeer bereikt. Dat hangt samen met de relatief korte afhandelingstijd en de ligging van de luchthaven ten opzichte van belangrijke logistieke routes. Een kortere keten kan bijdragen aan minder verspilling en een betere productkwaliteit, al spelen ook factoren als transportplanning en marktvraag een rol.

Europese cargomarkt

Met de nadruk op snelheid en verwerking van bederfelijke goederen probeert MST zich te positioneren naast grotere Europese cargohubs. Die beschikken doorgaans over grotere netwerken en volumes, maar kampen ook vaker met drukte en langere wachttijden. Naast snelheid benadrukt de luchthaven vooral de stabiliteit in de afhandeling. Volgens Boljuncic zit daar de belangrijkste meerwaarde. ‘Deze resultaten tonen aan dat we niet alleen snel werken, maar vooral bijzonder consistent. Voor bederfelijke goederen zoals bloemen is tijd letterlijk geld. Dankzij deze inzichten kunnen we verspilling verminderen, kwaliteit verhogen en een betrouwbare transportketen bieden.’