Transavia succesvol op Brussel: ‘Volle vliegtuigen’

Transavia groeit op Brussels Airport. De Nederlandse prijsvechter ziet de vraag naar vluchten vanuit de Belgische hoofdstad sterk toenemen, met goed gevulde toestellen en tevreden klanten als resultaat. Inmiddels staat een verdere uitbreiding van het routenetwerk gepland.

Sterke groei en volle toestellen

De uitbreiding van Transavia op Brussels Airport lijkt geen toevalstreffer. Volgens de maatschappij is de bezettingsgraad structureel hoog en groeit het netwerk gestaag. ‘Sinds onze eerste vlucht vanaf Brussel zo’n vier jaar geleden zijn we in België bijzonder goed ontvangen’, schrijft CEO Paul Terstegge op LinkedIn. ‘Dat zien we terug in volle vliegtuigen en een hoge waardering van onze klanten’, voegt hij verder toe. © Paul Terstegge op LinkedIn

Uitbreiding van het netwerk

Vanuit Brussel vliegt Transavia inmiddels naar een breed scala aan vakantiebestemmingen, met name in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Denk aan routes richting Spanje, Portugal, Italië en Marokko. Voor de komende zomer staat een verdere uitbreiding van het routenetwerk gepland.

Belgische crew

Opvallend is dat Transavia steeds nadrukkelijker inzet op een lokale aanwezigheid. Waar de operatie aanvankelijk vooral vanuit Nederland werd aangestuurd, kiest de luchtvaartmaatschappij bewust ook voor een Belgische basis. ‘Vanaf dit jaar opereren we ook met cockpit- en cabinecollega’s die we lokaal aannemen en opleiden’, zegt Terstegge. ‘We hebben inmiddels de eerste vluchten uitgevoerd met onze eigen Belgische piloten en Belgische cabinecrew. Dat is een mooie mijlpaal waar we heel trots op zijn.’

Strategische keuze

De keuze om verder te investeren in België is volgens Transavia bewust en gericht op de lange termijn. ‘We willen onderdeel zijn van de Belgische reisindustrie, een bewuste keuze om stap voor stap iets moois op te bouwen.’ Tijdens een bezoek aan Brussels Airport werd die ambitie verder onderstreept. Daar sprak de luchtvaartmaatschappij met onder meer luchthaven-CEO Arnaud Feist en zijn team over de samenwerking en toekomstige groei.

Tijdelijke uitwijk naar Weeze en Maastricht

Transavia heeft onlangs ook aangekondigd in 2027 tijdelijk uit te wijken naar Weeze Airport en Maastricht Aachen Airport. Aanleiding is de geplande sluiting van Eindhoven Airport vanaf 1 februari 2027, vanwege de renovatie van de start- en landingsbaan. Normaal gesproken heeft de maatschappij negen toestellen gestationeerd in Eindhoven, maar tijdens de sluiting worden vier vliegtuigen verplaatst naar Weeze en twee naar Maastricht. De overige toestellen worden elders binnen de vloot ingezet.