TUI-vlucht vanuit Rotterdam keert pas dag later terug

Het zorgde voor een chaotisch tafereel op de radar: een TUI-vlucht vanuit Rotterdam moest meermaals uitwijken vanwege een storm. Uiteindelijk keerde het toestel pas een dag later terug in Nederland.

TUI voert tweemaal per week een driehoeksvlucht uit vanaf Rotterdam onder vluchtnummer OR1611. Het vliegtuig vertrekt dan naar Fuerteventura op de Canarische Eilanden. Vervolgens vliegt de machine door naar Lanzarote, een eiland ten noorden van Fuerteventura, waarna deze weer terugkeert naar Rotterdam. Doorgaans duurt deze vluchtcyclus ongeveer een halve dag.

Vlucht OR1611, die plaatsvond op zondag 22 maart, deed er echter anderhalve dag over. Een Boeing 737-800, registratie OO-JAX, vertrok zondagochtend rond 09:00 uur vanaf Rotterdam. Na een vlucht van vier uur landde het toestel op zijn eerste bestemming, Fuerteventura. Tijdens de tweede etappe van de vliegreis kwam het vliegtuig echter in de problemen.

Met ongeveer anderhalf uur vertraging vertrok de 737 vanaf Fuerteventura voor een vlucht van twintig minuten naar Lanzarote. Wegens een flinke storm moest het vliegtuig de initiële landing afbreken. Na kortstondig een wachtpatroon te hebben aangehouden, concludeerden de piloten dat ze de landing niet konden voltooien en besloten ze terug te keren naar Fuerteventura. Ruim een uur en een kwartier later stond het toestel weer op de grond.

Geslaagd

Een nieuwe poging werd geannuleerd en het vliegtuig vloog in tegengestelde richting naar Gran Canaria, de grootste luchthaven van de Canarische Eilanden. Pas een dag later, ruim 24 uur na de oorspronkelijke poging, slaagde het toestel erin te landen op de luchthaven van Lanzarote. Tegen het begin van de avond keerde de machine terug richting Rotterdam, waar het rond 22:30 uur ’s avonds arriveerde.

De TUI-vlucht was niet de enige met problemen. Meerdere vluchten van onder andere Condor, Jet2 en de Britse tak van TUI ervoeren gelijksoortige hinder. De verschillende pogingen zorgden voor interessante patronen op de radar, met talloze lussen en uitwijkingen naar onder meer Gran Canaria en Tenerife.