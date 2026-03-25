Landingsbaan Rotterdam Airport gaat tijdelijk dicht 

De landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport zal tijdelijk sluiten in 2028. De luchthaven gaat dan grootschalige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan haar enige baan.

Tussen 6 maart en 20 april 2028 voert de luchthaven van Rotterdam grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan haar enige start- en landingsbaan. Daarbij wordt onder meer het asfalt vervangen en komt er nieuwe baanverlichting. Volgens de luchthaven wordt de baan daarmee weer gereedgemaakt om deze ‘veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig’ te houden.

Tijdens de renovatieperiode zal de baan volledig gesloten zijn voor vliegverkeer. Enkel (spoedeisend) helikopterverkeer zal welkom zijn op het vliegveld nabij Rotterdam. Volgens de luchthaven staat het airlines vrij in deze periode slots aan te vragen op andere vliegvelden. De verloren slots tijdens de onderhoudsperiode mogen airlines op een ander moment inhalen.

Eindhoven dicht

Het vliegveld van Rotterdam is niet het enige waar onderhoudswerkzaamheden gepland staan. Eindhoven Airport zal in 2027 haar eigen grootschalige renovatieprogramma starten. Gedurende vijf maanden sluit het vliegveld de deuren om onder meer de start- en landingsbaan onder handen te nemen. Ook zal het terrein daarna voldoen aan modernere NAVO-eisen.

Lopende de sluitingsperiode van vijf maanden zijn airlines niet welkom in Eindhoven. Eerder deze week maakte Transavia bekend tijdelijk twee andere bases in te zetten. De Nederlandse prijsvechter wijkt uit naar de vliegvelden van Maastricht Aachen Airport en Weeze, in Duitsland. Transavia voert op dit moment ook al vluchten uit vanaf de Limburgse en Duitse luchthavens.

Gedurende de sluiting van Eindhoven Airport stationeert Transavia vier vliegtuigen tijdelijk op Weeze en twee op Maastricht. De overige toestellen worden elders binnen de vloot ingezet. Normaal gesproken heeft Transavia negen vliegtuigen gestationeerd op Eindhoven. Ook op Rotterdam heeft Transavia een aantal vliegtuigen staan, variërend per seizoen.