Luchthaven Brussel presenteert opmerkelijk zomerschema 

Brussels Airport maakte onlangs haar zomerschema bekend. Daarop staat een aantal opmerkelijke nieuwe bestemmingen die komende zomer vanaf Brussel te bereiken zijn.

Vanaf komend weekend lanceert Brussels Airport haar zomerschema. Deze zomer zijn er honderdtachtig bestemmingen bereikbaar via zeventig luchtvaartmaatschappijen. De grootste airline is opnieuw Brussels Airlines, met een sterk netwerk van meer dan negentig bestemmingen in voornamelijk Europa, Afrika en Noord-Amerika.

De Star Alliance-carrier lanceert tevens een nieuwe route naar Kilimanjaro, Tanzania. Vanuit deze bestemming in het noorden van het land beklimmen veel reizigers de iconische berg op de grens van Tanzania en Kenia. Voor Brussels Airlines is dit een van haar langste vluchten, die de airline tweemaal per week zal uitvoeren met een Airbus A330-300.

Intercontinentaal

Andere nieuwe bestemmingen liggen in het westen. Air Canada lanceert een route vanuit Halifax, Nova Scotia (YHZ). De Star Alliance-partner vliegt ook al vanuit Toronto (YYZ) en Montreal (YUL) naar de Belgische hoofdstad. Air Canada voert deze route uit op dinsdag, donderdag en zaterdag; de retourvluchten vinden plaats op woensdag, vrijdag en zondag.

Vanuit Latijns-Amerika maakt LATAM voor het eerst haar opwachting op de Belgische luchthaven. Vanaf São Paulo (GRU) verbindt de Zuid-Amerikaanse airline Brussel voortaan met Brazilië, evenals Amsterdam. Deze vluchten vinden drie keer per week plaats en LATAM zet hiervoor haar Boeing 787 Dreamliners in.

In het oosten verandert er eveneens het een en ander. Air China vloog afgelopen week voor het eerst vanuit Peking (PEK) naar Brussel. Ook Chengdu (TFU), in de provincie Sichuan, staat voortaan op de bestemmingenlijst. Hoewel de route naar Peking reeds door Hainan Airlines werd uitgevoerd, was Air China-hub Chengdu nog niet eerder rechtstreeks vanaf Brussel bereikbaar.

Europa

Verder verwelkomt Brussel een aantal nieuwe Europese luchtvaartmaatschappijen, zoals Volotea en Smartwings. Samen met reeds bekende airlines lanceren zij diverse nieuwe routes binnen Europa. Voortaan zijn er vluchten vanaf Brussel naar Asturias (Spanje), Gdansk (Polen) en Larnaca (Cyprus).