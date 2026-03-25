Opvolger Pieter Elbers komt van andere airline 

Enkele weken geleden vertrok Pieter Elbers bij IndiGo. Inmiddels heeft de Indiase luchtvaartmaatschappij een nieuwe topman aangesteld, en die komt bij een concurrent vandaan.

Aloke Singh, tot begin maart de topman bij Air India Express, vervangt Pieter Elbers als Chief Strategy Officer bij IndiGo. Dat maakte de grootste luchtvaartmaatschappij van India afgelopen dinsdag bekend. Het bedrijf herintroduceert hiermee deze positie, nadat de strategische taken onder Elbers direct door de CEO werden uitgevoerd. Singh heeft de afgelopen vijf jaar als CEO bij Air India Express, een dochtermaatschappij van Air India, gewerkt. Nu maakt hij de overstap naar een andere budgetvlieger.

Singh staat een aantal grote opgaven te wachten, maar ook een aantal mooie primeurs. IndiGo kampt op dit moment met een nijpend tekort aan personeel, met name piloten. Nadat de Indiase luchtvaartautoriteiten afgelopen najaar de regels aanscherpten, werd dit tekort nog eens versterkt. Daarnaast verwacht de airline eveneens haar eerste Airbus A350 over enkele jaren, waarmee ze echt internationaal kan uitbreiden.

Chaos

Pieter Elbers trad in september 2022 aan bij IndiGo, kort na zijn vertrek bij KLM. Zijn missie in India was tweeledig: de grootste luchtvaartmaatschappij van het land verder laten groeien en haar internationaal op de kaart zetten. Onder zijn leiding zette IndiGo grote stappen. De airline bestelde honderden nieuwe Airbus-toestellen en breidde haar routenetwerk uit met langeafstandsvluchten naar Europa, waaronder Amsterdam, Londen en Manchester.

Ook op organisatorisch vlak probeerde Elbers de maatschappij te professionaliseren. Eind vorig jaar kreeg zijn periode als topman echter een flinke tegenslag. In december kampte IndiGo met grote operationele problemen, wat leidde tot de annulering van duizenden vluchten. De chaos op luchthavens en de forse kritiek van passagiers en de Indiase autoriteiten waren het gevolg. Elbers bood publiekelijk zijn excuses aan, maar de overheid bleef de situatie nauwlettend volgen.

Of deze crisis heeft bijgedragen aan zijn vertrek is niet officieel bevestigd. Wel komt er met het vertrek van Pieter Elbers na ruim drie jaar een einde aan een opvallend hoofdstuk in zijn internationale luchtvaartcarrière, waarin hij tevens IATA-voorzitter werd. Elbers stond eerder van 2014 tot 2022 aan het roer van KLM. Hij werd daar opgevolgd door Marjan Rintel, die momenteel nog steeds CEO is van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij.