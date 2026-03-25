Passagiers Airbus A350 overvallen door ‘vieze en bijtende geur’ 

Een tragische gebeurtenis aan boord van een British Airways-A350 leidde ertoe dat passagiers werden overvallen door een ‘vieze en bijtende geur’. Een overleden vrouw lag dertien uur op een warme vloer.

Vlucht BA32 vertrok op zondag 15 maart vanuit Hongkong naar Londen Heathrow. Aan boord van de Airbus A350-1000, registratie G-XWBC, zaten 331 passagiers. Het toestel vertrok kort na 11:00 uur lokale tijd vanaf de gate. Ongeveer een uur na vertrek, toen de Airbus op ruim elf kilometer hoogte vloog, werd een vrouw levenloos aangetroffen in haar stoel.

Het cabinepersoneel en medische vrijwilligers probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar het mocht niet baten. De zestigjarige vrouw bleek tijdens de vlucht te zijn overleden. Omdat een bevestigd overlijden niet geldt als een acute medische noodsituatie die een uitwijkmanoeuvre vereist, besloten de piloten de vlucht naar Londen voort te zetten. Hierdoor bleef de overleden passagier nog dertien uur aan boord.

Uit het zicht

Om andere passagiers tegen de nare situatie te beschermen, besloot de crew de overleden vrouw uit haar stoel te verplaatsen. In eerste instantie werd geopperd haar in een toiletruimte onder te brengen, maar dat werd uit veiligheids- en waardigheidsoverwegingen niet gedaan. Uiteindelijk besloot het personeel de overledene in doeken te wikkelen en haar achterin de galley neer te leggen, om haar uit het zicht van de passagiers te houden.

De achterste galleys van de Airbus A350 zijn echter voorzien van vloerverwarming. Dit versnelde het ontbindingsproces van de overleden vrouw. Toen het vliegtuig het Europese luchtruim betrad, begonnen passagiers een ‘vieze en bijtende geur’ op te merken. Deze was afkomstig van de overleden vrouw achter in het toestel.

Impact op de bemanning

Na de landing in Londen betraden de autoriteiten het vliegtuig voor onderzoek en om de overledene van boord te halen. British Airways heeft haar medeleven betuigd aan de familie van de passagier, die eveneens aan boord was. Tevens bevestigde de luchtvaartmaatschappij dat de juiste procedures zijn gevolgd. Enkele crewleden hebben ‘traumaverlof’ gekregen om de gebeurtenis te verwerken.

Een dergelijke situatie is ook voor de bemanning zeer aangrijpend. Ondanks de emotionele belasting blijven crewleden verantwoordelijk voor de veiligheid en de zorg voor de overige passagiers. Stewards en stewardessen vervullen hiermee een brede en zware rol: van serviceverlening tot acute medische hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden.