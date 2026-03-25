Russische Tupolevs keren “terug” naar Moskou 

Opvallende satellietbeelden van het Zhukovsky-vliegveld nabij Moskou tonen meerdere bommenwerpers van de Sovjet-ontwerper Andrei Tupolev. Het vliegveld gold lange tijd als testlocatie voor de toestellen van de fabrikant.

Opgedoken satellietbeelden laten drie Tu-160’s, een Tu-95MS en een Tu-22M3 zien op de luchthaven van Zhukovsky (Ramenskoje). De vliegtuigen stammen nog uit de Sovjet-Unie; de Tu-95 maakte zelfs haar eerste testvlucht in 1952. De Russische strijdkrachten zetten alle drie de typen bommenwerpers momenteel in voor bombardementen in Oekraïne.

Tevens is te zien dat de Russen een aantal nieuwe hangars bouwen op het vliegveld. Deze hebben een omvang van 110 bij 77 meter, groot genoeg voor het onderbrengen van meerdere bommenwerpers. Volgens Oekraïense media worden deze hangars gebouwd omdat het Russische strategische luchtvaartcentrum wordt gevestigd op de luchthaven buiten Moskou.

Tupolev

Experts wijzen erop dat Rusland bezig is met een moderniseringsprogramma voor de Tupolev Tu-160. Het oorspronkelijke ontwerp stamt uit de jaren tachtig. Zhukovsky is wat dat betreft geen bijzondere locatie, aangezien dit tevens de thuisbasis was van het ontwerpbureau van Tupolev. Op deze luchthaven testen Russische vliegtuigontwerpers al meer dan honderd jaar hun ontwerpen.

Daarnaast komt de Oekraïense dreiging steeds dichterbij. In juni vorig jaar voerden Oekraïense strijdkrachten “Operation Spiderweb” uit, waarbij tientallen Russische militaire vliegtuigen werden beschadigd of zelfs volledig verwoest. Na die aanval verhuisden de Russen hun Tu-160’s naar de luchtbasis van Anadyr aan de Beringzee, in het verre oosten van Rusland. Deze basis is enkel per vliegtuig te bereiken, aangezien er geen wegen naartoe leiden.

Luchtvaartshow

Het is echter net zo goed mogelijk dat de activiteiten plaatsvinden ter voorbereiding op de tweejaarlijkse luchtvaartshow MAKS, die naar verwachting deze zomer opnieuw zal plaatsvinden. De Oekraïense militaire site Defense Express benadrukt dat de drie hangars ver van de landingsbaan staan. Tevens vinden er vooralsnog geen voorbereidingen plaats om deze hangars met de baan te verbinden.

Een test- en opslaglocatie voor bommenwerpers kan echter niet zonder directe toegang tot de landingsbaan. In plaats daarvan staan de hangars dichter bij de paviljoens van de MAKS-luchtvaartshow. Deze vond tot 2021 plaats op Zhukovsky, waarna opeenvolgende edities werden afgelast of uitgesteld uit ‘veiligheidsoverwegingen’.

Vorig jaar toonde het Kremlin de intentie om de luchtvaartshow opnieuw te organiseren in de zomer van 2026. Het lijkt daarom aannemelijk dat deze hangars worden gebruikt tijdens de “internationale” vliegshow komende zomer. Uiteraard zal ook dit evenement weer fungeren als propaganda-instrument voor de Russische autoriteiten.