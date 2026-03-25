Wonder: Uit vliegtuig geslingerde stewardess overleeft crash

Het is een klein lichtpuntje bij het tragische ongeluk dat zondagavond plaatsvond op de luchthaven LaGuardia. Een stewardess werd uit het gecrashte vliegtuig gekatapulteerd, maar overleefde het incident.

Zondagavond botste een CRJ900 van Air Canada-partner Jazz op een brandweerwagen op de luchthaven New York LaGuardia. De wagen had van de luchtverkeersleiding toestemming gekregen de baan te betreden, ondanks de aanwezigheid van meerdere arriverende vliegtuigen. De CRJ botste met hoge snelheid op de bluswagen, waarbij de cockpit werd verbrijzeld.

De gezagvoerder en copiloot zijn tot nu toe de enige dodelijke slachtoffers van het ongeluk. Van de 72 passagiers en vier bemanningsleden kwamen 31 inzittenden in het ziekenhuis terecht, evenals de twee inzittenden van de brandweerwagen. Inmiddels is het merendeel van hen ontslagen. Dat geldt echter niet voor een stewardess aan boord, die een engel op haar schouder lijkt te hebben gehad.

Gekatapulteerd

Solange Tremblay zat op het moment van de crash op een jumpseat in de voorste galley. Toen het toestel met 160 kilometer per uur de brandweerwagen raakte, werd zij uit het vliegtuig gekatapulteerd. Nog vastgeketend in haar stoel vloog Tremblay ruim honderd meter door de lucht voordat ze op het asfalt terechtkwam.

Wonder boven wonder overleefde de stewardess zowel de crash als haar lancering. Volgens haar dochter, Sarah Lépine, die maandag een interview gaf aan de Franstalige zender TVA, heeft haar moeder ongelooflijk veel geluk gehad. Tremblay werd snel door de hulpdiensten gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze geopereerd aan haar been en herstelt ze van andere breuken. Haar toestand is op dit moment stabiel, aldus Lépine.

Luchtverkeersleiding

Op de radio-opnames is te horen hoe een luchtverkeersleider tegenover een Frontier Airlines-crew toegeeft dat hij het heeft ‘verknald’. In de Verenigde Staten heeft het personeel in de verkeerstorens te maken met lange werkdagen, hoge werkdruk en een groot personeelstekort. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door meerdere incidenten die maar net goed afliepen. In januari vorig jaar vond er zelfs een crash plaats vlak voor de landingsbaan van Washington Reagan National Airport.