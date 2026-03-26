Airbus krijgt grote order voor nieuw vliegtuig

China Eastern Airlines heeft een enorme order geplaatst voor meer dan honderd vliegtuigen uit de Airbus A320neo-familie, waaronder een aanzienlijk aantal van het nieuwste model, de A321XLR.

Het is een grote blijk van vertrouwen uit China. China Eastern Airlines koopt 101 exemplaren van de Airbus A320neo, A321neo en A321XLR bij de Europese vliegtuigfabrikant. De precieze aantallen per model zijn vooralsnog niet bekend. De opdracht heeft een cataloguswaarde van naar schatting 15,8 miljard dollar en de eerste leveringen vinden plaats vanaf 2028.

De Airbus A320-familie is niet nieuw voor China Eastern Airlines. De maatschappij uit Shanghai beschikt reeds over een omvangrijke vloot A320’s, waaronder 121 A320neo’s en 27 A321neo’s. De nieuwe toestellen zullen deels de oudere vloot van A319’s, A320’s en A321ceo’s vervangen. Deze vliegtuigen verlaten de vloot tussen 2028 en 2032 wegens ouderdom of het aflopen van leasecontracten.

Airbus doet de laatste tijd goede zaken in China. Vlak voor de jaarwisseling ontving de Europese vliegtuigbouwer al een grote verzamelorder van Air China, Juneyao Airlines en Spring Airlines. Samen waren deze Chinese luchtvaartmaatschappijen goed voor een order van 115 vliegtuigen uit de A320neo-familie. Ook hiervan worden de exacte aantallen per type later bepaald.

Productie in Tianjin

Ondanks de grote orderportefeuille (backlog) van Airbus, arriveren de vliegtuigen in China relatief snel. Dat heeft deels te maken met de fabriek in Tianjin, een havenstad nabij Peking. Hier ligt een zogenaamde Free Trade Zone (FTZ), waar goederen kunnen worden geïmporteerd, opgeslagen en geëxporteerd zonder dat er direct invoerheffingen betaald hoeven te worden.

In deze fabriek worden voornamelijk toestellen voor de Chinese markt geproduceerd. Echter, ook airlines als AirAsia, Cebu Pacific en Wizz Air hebben al vliegtuigen uit Tianjin in ontvangst genomen. Op dit moment zijn er twee productielijnen in de Chinese havenstad; de tweede werd eind vorig jaar geopend om de productiecapaciteit verder op te schroeven.