Bijzondere vliegtuigen op Rotterdam Airport

Woensdag 25 maart verschenen plotseling twee bijzondere bezoekers op de luchthaven van Rotterdam. Het gaat om twee ATR-vliegtuigen van het Italiaanse ministerie van Economie en Financiën.

Woensdagochtend rond 10:00 uur landden een ATR-42-500MP, registratie MM62251, en een ATR 72-600MP, registratie MM62331, op de luchthaven van Rotterdam. De vliegtuigen waren komen overvliegen vanuit Bergamo en voeren taken uit voor het Italiaanse ministerie van Economie en Financiën.

De toevoeging ‘MP’ in de typeaanduiding van de vliegtuigen staat voor Maritime Patrol, wat aangeeft dat deze toestellen zijn uitgerust met geavanceerde sensoren en radar voor surveillance-taken. Volgens een woordvoerder van de luchthaven blijven de toestellen overnachten en vertrekken zij vrijdag weer.

De Guardia di Finanza, ofwel de Financiële Garde, is een militaire handhavingsinstantie van de Italianen. De dienst is verantwoordelijk voor de bestrijding van belastingontduiking, financiële misdrijven, smokkel en witwaspraktijken. Daarnaast houdt de organisatie zich intensief bezig met de aanpak van illegale drugshandel, mensensmokkel en moderne slavernij.

Nederland

Hoewel het exacte doel van het bezoek niet officieel is bevestigd, zijn er duidelijke aanwijzingen voor hun aanwezigheid in Nederland. De Guardia di Finanza werkt nauw samen met de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) in grensoverschrijdende onderzoeken. Daarbij kijken de financiële inlichtingendiensten naar zaken als belastingontwijking en witwassen.

Daarnaast is het hoofdkantoor van Eurojust gevestigd in Den Haag. Dit EU-agentschap faciliteert justitiële samenwerking in strafzaken. De Italiaanse dienst speelt een actieve rol in diverse Europese strafdossiers rondom btw-fraude en internationale drugshandel, waarbij vaak ook de Nederlandse autoriteiten betrokken zijn.

Bijzondere bezoekers

De luchthaven van Rotterdam is vaker terrein voor bijzondere bezoekers. Begin maart bracht een militaire Boeing 757-200, ook wel bekend als C-32B Gatekeeper, een bezoek aan Rotterdam. Deze toestellen verzorgen het transport en de ondersteuning van personeel voor Amerikaanse speciale missies. Ze bieden steun aan buitenlandse staten via het Foreign Emergency Support Team van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.