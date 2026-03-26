CEO Air Canada in het beklaagdenbankje

Na de noodlottige crash van zondagavond op LaGuardia Airport klinkt kritiek op de CEO van Air Canada. De Canadese premier is boos op de topman, om een opvallende reden.

De Canadese premier Mark Carney heeft stevig uitgehaald naar Air Canada-president en CEO Michael Rousseau vanwege een uitsluitend Engelstalige condoleanceboodschap na de dodelijke vliegtuigcrash van zondagavond op LaGuardia Airport. Bij dat ongeluk kwam onder meer een piloot uit Quebec om het leven.

Grove zonde in Canada

Carney noemde de keuze voor een eentalige verklaring ‘teleurstellend’ en sprak van een gebrek aan beoordelingsvermogen en medeleven. De premier benadrukte, eerst in het Frans en daarna in het Engels, dat Canada een tweetalig land is en dat juist een maatschappij als Air Canada de verantwoordelijkheid heeft om altijd in beide officiële talen te communiceren, ongeacht de omstandigheden.

Air Canada valt onder de Canadese wet op de officiële talen, waardoor tweetalige communicatie geen vrijblijvende kwestie is. De kwestie leidde dan ook snel tot politieke ophef in Ottawa. Rousseau is opgeroepen om tekst en uitleg te geven aan de vaste commissie voor officiële talen van het Canadese Lagerhuis. Die commissie stemde unaniem in met de oproep, nadat bleek dat Rousseau in zijn videoboodschap slechts twee Franse woorden gebruikte: ‘bonjour’ en “merci”. De video was wel voorzien van Franse ondertiteling. Carney liet weten de reactie van Rousseau en die van de raad van bestuur van Air Canada nauwlettend te zullen volgen.

Geen francofoon

Voor Rousseau is het niet de eerste keer dat zijn houding tegenover de Franse taal onder vuur ligt. In 2021 ontstond al ophef nadat hij tijdens een toespraak in Montreal nauwelijks Frans sprak. Nadien verklaarde hij dat hij ‘te druk’ was geweest om Frans te leren en dat hij in Quebec prima met uitsluitend Engels kon leven. Die opmerkingen zorgden voor felle kritiek, waarna hij een dag later in beide talen excuses aanbood.