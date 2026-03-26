‘Nederlandse F-16-aanval kostte waarschijnlijk 7 burgers het leven’

Medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht valt niets te verwijten na onderzoek naar een dodelijk bombardement op het Mosul in Irak. Dat werd gisteren bekendgemaakt door Defensie.

Uit een onderzoek van Defensie naar een aanval van de Koninklijke Luchtmacht op ISIS-doelen in Mosul in 2016 blijkt dat betrokken militairen van de luchtmacht geen verwijt treft. Bij de inzet kwamen naar alle waarschijnlijkheid zeven burgers om het leven. De aanval vond plaats in het kader van Operation Inherent Resolve, de internationale coalitie tegen ISIS in Irak en Syrië.

Tragisch maar niet laakbaar

De kern van de uitkomst is dat de aanval volgens de toen geldende procedures is uitgevoerd. Defensie constateert geen procedurele fouten bij de voorbereiding of uitvoering van de missie. Ook waren er op dat moment geen aanwijzingen dat de wapeninzet mogelijk burgerslachtoffers zou veroorzaken. Het doelwit was destijds door de coalitie aangemerkt als een ISIS-hoofdkwartier, en Nederland had geen informatie om aan die inlichtingen te twijfelen.

Met de kennis van nu blijkt dat beeld in Mosul echter onjuist. Volgens het interne onderzoek deed het gebouw waarschijnlijk dienst als woongebouw en waarschijnlijk niet als ISIS-hoofdkwartier. Daarmee kan achteraf worden vastgesteld dat geen sprake was van een legitiem militair doelwit, ook al gold het op basis van de toen beschikbare informatie wel als zodanig. Voor de luchtmacht is dat een gevoelige maar duidelijke conclusie: de aanval had zeer ernstige gevolgen, maar de bemanning en andere betrokken defensiemedewerkers handelden binnen de geldende kaders en op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was.

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius heeft de nabestaanden excuses aangeboden en besloten tot een vrijwillige financiële tegemoetkoming. Daarnaast wil Defensie lessen trekken voor toekomstige operaties, onder meer over informatie-uitwisseling binnen coalities en de actualiteit van inlichtingen voorafgaand aan luchtaanvallen.

Inherent Resolve

Operation Inherent Resolve was de door de Verenigde Staten geleide militaire coalitie die vanaf 2014 luchtaanvallen uitvoerde op doelen van ISIS in Irak en Syrië. Nederland leverde daaraan een bijdrage met F-16-gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht. Die toestellen werden ingezet voor bombardementsmissies op vooraf geselecteerde doelen van de coalitie, als onderdeel van de internationale strijd tegen ISIS. Ook de dodelijke aanval op Hawija van 3 juni 2015 viel onder Inherent Resolve.