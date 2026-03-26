In beeld: eerste foto’s van KLM Airbus A350

Het is bijna zover: dit jaar wordt de eerste Airbus A350 van KLM verwacht. Het toestel wordt momenteel gebouwd door Airbus, en Up in the Sky kreeg een uniek kijkje achter de schermen bij de fabriek in Toulouse.

Op de eerste foto’s is te zien dat het nieuwste langeafstandsvliegtuig voor KLM langzaam maar zeker vorm krijgt. De assemblage is in volle gang, en de staart is al voorzien van het KLM-logo. © Lieneke Koornstra / Up in the Sky

A350: nieuwste vlaggenschip van KLM

De Airbus A350 moet op termijn uitgroeien tot een van de belangrijkste toestellen in de langeafstandsvloot van KLM. Het type staat bekend om zijn lagere brandstofverbruik en stillere cabine in vergelijking met oudere generatie widebody-vliegtuigen. Met de komst van de A350 zet de maatschappij een volgende stap in de modernisering van haar vloot. De toestellen zullen worden ingezet op intercontinentale routes, initieel naar Toronto en Dar es Salaam.

Dit weekend volgt een uitgebreider artikel over de bouw van de eerste Airbus A350 voor KLM.