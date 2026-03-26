KLM 777 breekt start af op Schiphol

Een Boeing 777 van KLM stond afgelopen maandag op het punt van vertrek naar Bangkok, Thailand, toen het de start afbrak. De toren hoorde twee vreemde klappen in een van de motoren.

Een KLM Boeing 777-300ER, registratie PH-BVP, vertrok maandagmiddag rond 17:20 uur van de gate met ongeveer twintig minuten vertraging. Het vliegtuig vertrok richting de Aalsmeerbaan voor vlucht KL 843 naar Bangkok, Thailand. Rond 17:25 maakte het vliegtuig zijn opwachting op baan 18L en het toestel begon snelheid te maken.

De Triple Seven bereikte al gauw een relatief lage snelheid van ongeveer tachtig kilometer per uur (47 knopen), waarna de piloten besloten de startprocedure af te breken. Volgens The Aviation Herald meldde de luchtverkeersleiding twee doffe klappen kort na elkaar te hebben gehoord. De piloten bevestigden het geluid, maar gaven aan dat ze hier geen melding van kregen van de boordcomputer.

Het toestel verliet de startbaan bij de eerst volgende mogelijkheid. Inmiddels kregen de piloten zelf ook bericht van de monitorsystemen dat de rechtermotor een soort van ‘seizure’ had gehad. De Boeing 777 keerde terug naar de gate. Daarbij was de rechter GE90-motor uitgeschakeld en slechts de linkermotor in gebruik voor het taxiën. Een kwartier na vertrek stond het vliegtuig weer bij de gate.

KLM 777 breekt start af | ©Flightradar24

Vervanging

Alle passagiers stapten veilig van boord, en KLM regelde snel een vervangend vliegtuig. Met ongeveer 3,5 uur vertraging vertrokken alle reizigers aan boord van een andere 777-300ER, registratie PH-BVN, richting hun bestemming. Het toestel landde de volgende ochtend rond 13:00 uur lokale tijd op de luchthaven van Bangkok, ruim drie uur na de originele aankomsttijd.

De Boeing 777 met registratie PH-BVP staat sindsdien nog altijd aan de grond op Schiphol. Een woordvoerder bevestigt het geval tegenover UpintheSky en benadrukt dat KLM het betreffende vliegtuig vanaf vrijdag 27 maart weer zal inzetten.

‘Op maandag 23 maart werd op vlucht KL843 een technisch mankement aan het vliegtuig geconstateerd tijdens de start, die werd afgebroken. Het vliegtuig is in reparatie gegaan en zal 27 maart weer ingezet worden. De vlucht is met vertraging alsnog met een vervangend vliegtuig vertrokken naar de bestemming,’ aldus woordvoerder Andrea Willemse.



