Lancering Europese raket op het laatste moment uitgesteld

Bijna een jaar na de spectaculaire eerste poging stond de langverwachte tweede lancering van de Duitse Spectrum-raket gepland. Alles was gereed voor vertrek, totdat een schip de veiligheidszone binnenvoer en de missie op het allerlaatste moment werd afgeblazen.

De eerste testvlucht vond vorig jaar plaats vanaf de nieuwe lanceerbasis op het Noorse eiland Andøya. De motoren ontbrandden destijds precies op tijd, maar na enkele seconden ging het mis; de 28 meter hoge raket viel terug naar de aarde en explodeerde op het platform. Omdat het een eerste test betrof, liet de bouwer zich niet uit het veld slaan. Een nieuwe poging stond gepland voor afgelopen woensdagavond.

Althans, dat was de bedoeling. Om 21:21 uur had de klok op nul moeten staan, maar er gebeurde niets. Volgens de livestream was er twintig minuten voor de geplande liftoff een boot ontdekt binnen de verboden radius rondom de lanceerplaats. Hierdoor kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Het lanceervenster bleek vervolgens te kort om de volledige aftelprocedure opnieuw te starten.

Duitse startup

De Spectrum-raket is ontwikkeld door de Duitse startup Isar Aerospace. Het bedrijf speelt een sleutelrol in een Europees programma dat de Europese Unie minder afhankelijk moet maken van de Verenigde Staten voor het lanceren van satellieten. Op dit moment worden vrijwel alle Europese satellieten gelanceerd door Amerikaanse bedrijven zoals SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van multimiljardair Elon Musk.

Het belangrijkste doel van deze tweede vlucht was om ‘progressie’ te tonen, zo verklaarde CEO en medeoprichter Daniel Metzler een dag eerder tijdens een persconferentie. Metzler verwees daarbij naar SpaceX. Dat bedrijf had destijds zelfs vier pogingen nodig voordat de eerste Falcon-raket succesvol de ruimte bereikte.

De volgende pogingen laten waarschijnlijk niet lang op zich wachten. Volgens Isar Aerospace is de bouw van een derde raket al vergevorderd. Hoewel de Spectrum nog in de testfase zit, heeft de startup al voor honderden miljoenen euro’s aan opdrachten binnengehaald voor lanceringen tot aan 2028.