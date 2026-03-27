F-35 krijgt goedkoper alternatief: ‘Nieuw hoofdstuk’

Met de start van de massaproductie van de KF-21 Boramae zet Zuid-Korea een stap richting militaire onafhankelijkheid. Achter de feestelijke retoriek schuilt echter een duidelijke strategie. Een betaalbaarder alternatief bieden voor de dominante F-35 Lightning II.
Goedkoper alternatief voor de F-35
De positionering van de KF-21 is helder en strategisch. Zuid-Korea richt zich bewust op het gat onder de F-35 Lightning II. Het toestel wordt vaak omschreven als een ‘budget stealth fighter’, niet volledig stealth, maar wel voorzien van stealth-elementen. Daarmee valt de KF-21 in de zogeheten 4.5-generatie, en niet in de vijfde generatie zoals de F-35, waarvoor diepgaande stealth-capaciteiten vereist zijn. Voor veel luchtmachten is de F-35 een steeds complexere keuze geworden, mede door geopolitieke spanningen, afhankelijkheid van de Verenigde Staten en strikte export- en gebruiksvoorwaarden. Met de KF-21 probeert Zuid-Korea dat speelveld open te breken.
‘Nieuw hoofdstuk’
Tijdens de ceremonie bij Korea Aerospace Industries sprak president Lee Jae-myung over een ‘nieuw hoofdstuk’ voor de Zuid-Koreaanse defensie. ‘Het gevechtsvliegtuig dat hier voor ons staat, belichaamt onze langgekoesterde ambitie voor een zelfredzame defensie’, zei hij. Zuid-Korea wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse wapensystemen en zelf gaan meespelen in de hoogste divisie. Het land wil uitgroeien tot een van ’s werelds grootste defensie-exporteurs en de KF-21 moet daarin een sleutelrol spelen.
Export als einddoel
De Zuid-Koreaanse luchtmacht heeft inmiddels een eerste bestelling geplaatst. In totaal moeten veertig Block I-toestellen tegen 2028 worden geleverd, gevolgd door tachtig geavanceerdere Block II-varianten tegen 2032. Indonesië heeft ook al interesse getoond met een geplande bestelling van zestien toestellen. Ook in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië wordt gekeken naar de KF-21, juist vanwege de combinatie van prijs, prestaties en minder politieke afhankelijkheid. Dat maakt het toestel aantrekkelijk in een wereld waarin geopolitiek steeds vaker een rol speelt bij wapendeals. ‘Eindelijk is Zuid-Korea een land dat met eigen technologie en wilskracht vrede kan beschermen, niet alleen op land en zee, maar ook in de lucht’, voegt Lee Jae-myung toe. ‘Als president vier ik dit historische moment met diepe trots samen met onze bevolking.’