Lufthansa presenteert weer bijzondere livery

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een nieuwe jubileumlivery gepresenteerd. Een Airbus A321 Neo wordt grotendeels gedecoreerd door medewerkers van Lufthansa zelf.

Lufthansa viert haar honderdjarige bestaan groots. Zes vliegtuigen dragen inmiddels al de jubileumlivery van de maatschappij, in het najaar volgt een zevende. Daarnaast kreeg een Airbus A321 al een retrobeschildering. Nu komt daar nog een toestel met een bijzonder ontwerp bij.

Gisteren maakte de maatschappij bekend dat de Airbus A321 Neo met registratie D-AEIM wordt vormgegeven door medewerkers. Via het intranet werden zij van de Lufthansa Group eerder al opgeroepen hun persoonlijke verhalen in te sturen. Een jury selecteerde vervolgens twintig anekdotes, ideeën en voorstellen, waarna de medewerkers zelf hun favorieten konden kiezen. Uiteindelijk krijgen twaalf motieven een plek op het vliegtuig met de naam ‘Hamm’.

¡Nueva librea especial de Lufthansa, que está tirando la casa por la ventana por su centenario! En esta ocasión, el A321NEO con matrícula D-AIEM lleva en el fuselaje un recorrido por la historia de los 100 años de la compañía alemana, desde sus humildes comienzos hasta ser el… pic.twitter.com/rue9sVXpdK— On The Wings of Aviation (@OnAviation) March 26, 2026

Historisch of persoonlijk

Sommige medewerkers verwezen naar bijzondere momenten uit de geschiedenis van Lufthansa, zoals de eerste binnenlandse lijnvlucht na de Duitse eenwording, die in 1989 van Frankfurt am Main naar Leipzig werd uitgevoerd. Anderen deelden juist heel persoonlijke herinneringen. Zo is er het verhaal van een steward en een stewardess die elkaar tijdens een verblijf in Vancouver leerden kennen tijdens het skiën en nu samen op ski’s zijn afgebeeld.

Naast de bijdragen van medewerkers zullen ook historische beelden op het toestel te zien zijn, zoals een foto van Lufthansa’s eerste twee vrouwelijke piloten, Nicola Lisy en Evi Hetzmannseder. Alle afbeeldingen worden verwerkt in speciale passe-partouts binnen een grote kraanvogel, die zich over het hele vliegtuig uitstrekt. In de loop van het jaar zullen daar geleidelijk nog meer motieven van medewerkers aan worden toegevoegd.