Nederlandse ‘vliegende auto’ goedgekeurd

PAL-V heeft van de RDW officieel groen licht gekregen als gecertificeerd autofabrikant. Daarmee mag het bedrijf zogenoemde FlyDrive-voertuigen produceren die zowel kunnen rijden als vliegen. Al is er nog wel een beperking.

Mijlpaal voor PAL-V

De goedkeuring bevestigt dat PAL-V voldoet aan de strenge Europese regels voor productie en kwaliteitscontrole. Dit valt onder de zogenoemde Conformity of Production (CoP), een systeem dat garandeert dat voertuigen volgens de regels worden gebouwd. Concreet betekent dit dat de fabriek van PAL-V in Nederland nu erkend is om voertuigen in serie te produceren die geschikt zijn voor de Europese markt. Toch is er een belangrijke kanttekening. Deze goedkeuring geldt alleen voor voertuigen over de weg. Voor het vliegen is certificering binnen de luchtvaart nodig, en die eisen liggen vaak nog hoger. PAL-V werkt daarom parallel aan goedkeuringen in de luchtvaartsector om het volledige FlyDrive-concept mogelijk te maken.

Combinatie van auto en vliegtuig

Het zogenoemde FlyDrive-voertuig is een compacte auto die kan transformeren tot een autogyro. Op de weg heeft het voertuig een bereik van ongeveer 1.315 kilometer. In de lucht ligt de topsnelheid rond de honderdzestig kilometer per uur, met een maximale vlieghoogte van circa 3.350 meter. Volgens het bedrijf biedt deze technologie een vorm van ‘deur-tot-deur mobiliteit’, waarbij gebruikers zonder overstappen van de weg naar de lucht kunnen gaan.

Brandweer