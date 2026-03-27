Ryanair profiteert van Elon Musk: ‘Miljoenen aan gratis reclame’

Een opvallende ruzie tussen Ryanair-topman Michael O’Leary en techmiljardair Elon Musk heeft de Ierse prijsvechter onverwacht geen schade, maar juist miljoenen opgeleverd. Volgens de airline zorgde de publieke clash voor een forse stijging in websitebezoek en boekingen.

Miljoenen aan ‘gratis marketing’

Volgens O’Leary leverde de controverse direct resultaat op. In de week na de ruzie zag Ryanair het websiteverkeer met ongeveer acht procent toenemen, tot circa dertig miljoen bezoekers per dag. Tegelijkertijd steeg het aantal boekingen met twee tot drie procent. De airline rekent voor dat de media-aandacht neerkomt op ongeveer veertig miljoen dollar aan gratis reclame. Die boost werd extra benut met een opvallende actie, de zogenoemde ‘Big Idiot Sale’. Of hij het weer zou doen? ‘Zonder twijfel’, zegt hij tegen Lovin Malta op TikTok.

@lovinmaltaofficial Ryanair’s outspoken CEO Michael O’Leary has revealed that his very public spat with Elon Musk turned out to be a marketing win worth tens of millions. Speaking to Lovin Malta, O’Leary said the online exchange, which saw Musk call him an “idiot” and later a “twat”, with O’Leary firing back in kind, led to a significant spike in traffic and bookings for the airline. “So how good was the spat with Elon Musk in terms of sales? Fantastic. It is incredible,” O’Leary said, arguing that for large consumer-facing brands like Ryanair, there is “almost no such thing as bad news” — provided it doesn’t involve safety issues. The row stemmed from Ryanair’s position on in-flight Wi-Fi. O’Leary explained that while the airline has held talks with providers including Starlink, Amazon and Vodafone, current satellite technology requires external aerials that would increase fuel burn by 1–2% — costing up to €200 million annually. Ryanair believes passengers wouldn’t be willing to pay enough to justify the added expense. Starlink, Musk’s satellite internet company, disagreed and the disagreement quickly spilled onto social media platform X. According to O’Leary, visits to Ryanair’s website jumped by around 8% over a seven-day period following the exchange. Bookings rose by 2–3% during the same time. “We think we generated something like about €40 million in free publicity,” he said. Ryanair leaned into the moment, launching what it dubbed an “idiot seat sale” and even delivering a free flight voucher to the Dublin offices of X. The press conference alone reportedly generated over 300 news articles across 57 countries, including in markets Ryanair doesn’t even operate in. “Would I do it again? In a heartbeat,” O’Leary said. The only downside? His 16-year-old child apparently wasn’t impressed, texting him: “How dare Elon Musk call you a twat? That’s my job.” ♬ original sound – Lovin Malta – Lovin Malta

Ruzie over WiFi