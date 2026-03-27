Ryanair profiteert van Elon Musk: ‘Miljoenen aan gratis reclame’

Een opvallende ruzie tussen Ryanair-topman Michael O’Leary en techmiljardair Elon Musk heeft de Ierse prijsvechter onverwacht geen schade, maar juist miljoenen opgeleverd. Volgens de airline zorgde de publieke clash voor een forse stijging in websitebezoek en boekingen.
Miljoenen aan ‘gratis marketing’
Volgens O’Leary leverde de controverse direct resultaat op. In de week na de ruzie zag Ryanair het websiteverkeer met ongeveer acht procent toenemen, tot circa dertig miljoen bezoekers per dag. Tegelijkertijd steeg het aantal boekingen met twee tot drie procent. De airline rekent voor dat de media-aandacht neerkomt op ongeveer veertig miljoen dollar aan gratis reclame. Die boost werd extra benut met een opvallende actie, de zogenoemde ‘Big Idiot Sale’. Of hij het weer zou doen? ‘Zonder twijfel’, zegt hij tegen Lovin Malta op TikTok.
De controverse begon toen Ryanair besloot geen wifi aan boord te introduceren. De luchtvaartmaatschappij stelde dat antennesystemen, zoals die van Starlink, extra luchtweerstand veroorzaken. Volgens Ryanair zou dat leiden tot een stijging van het brandstofverbruik met één tot twee procent, goed voor jaarlijkse extra kosten tussen de honderd en tweehonderd miljoen euro. Musk weersprak die berekening fel. Volgens hem is de technologie van Starlink juist zo ontworpen dat de impact op aerodynamica minimaal is.
