Helikopters

Traumaheli op Teuge weer een stap dichterbij

Traumahelikopter PH-MAA van ANWB Medical AIr Assistance © Leonard van den Broek

Teuge krijgt binnenkort een nieuwe bewoner. De plaatsing van een traumahelikopter op het vliegveld is weer dichterbij gekomen.

De komst van een traumahelikopter naar Vliegveld Teuge lijkt opnieuw een stap dichterbij. Volgens de provincie Gelderland betekent de mogelijke stationering van de helikopter een belangrijke versterking van de acute zorg in Oost-Nederland.

Bij de begrotingsstemmingen werd een amendement van VVD en BBB unaniem aangenomen. Daarmee wordt in 2026 een bedrag van 200.000 euro beschikbaar gesteld voor de eerste kosten, waaronder werving, selectie en opleiding. In de jaren daarna loopt dat bedrag op tot in totaal 14,7 miljoen euro.

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd daarnaast gesproken over het luchtvaartbesluit dat de provincie Gelderland nog moet nemen. Daarbij werd vanuit de politiek gevraagd of de stationering van de traumahelikopter op Teuge eventueel losgekoppeld kan worden van dat besluit, zodat de helikopter mogelijk eerder operationeel kan zijn.

Minister Hermans liet weten dat de planning van het nieuwe luchthavenbesluit en de komst van een vijfde ‘lifeliner’ naar Airport Teuge vooralsnog op elkaar lijken aan te sluiten. Volgens het ministerie is daarom op dit moment geen aanvullende actie nodig. Het kabinet zegt de ontwikkelingen wel nauwlettend te blijven volgen en in gesprek te blijven met het bevoegd gezag.

Redacteur bij Up in the Sky. Niek studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en schrijft over actuele ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector. Binnen de redactie richt hij zich vooral op financiële en operationele ontwikkelingen in de commerciële luchtvaart. Daarnaast behandelt hij regelmatig onderwerpen uit de militaire luchtvaart. Vanuit zijn journalistieke achtergrond draagt hij bij aan zorgvuldige en betrouwbare berichtgeving op Up in the Sky.

