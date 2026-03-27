Traumaheli op Teuge weer een stap dichterbij

Teuge krijgt binnenkort een nieuwe bewoner. De plaatsing van een traumahelikopter op het vliegveld is weer dichterbij gekomen.

De komst van een traumahelikopter naar Vliegveld Teuge lijkt opnieuw een stap dichterbij. Volgens de provincie Gelderland betekent de mogelijke stationering van de helikopter een belangrijke versterking van de acute zorg in Oost-Nederland.

Bij de begrotingsstemmingen werd een amendement van VVD en BBB unaniem aangenomen. Daarmee wordt in 2026 een bedrag van 200.000 euro beschikbaar gesteld voor de eerste kosten, waaronder werving, selectie en opleiding. In de jaren daarna loopt dat bedrag op tot in totaal 14,7 miljoen euro.

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd daarnaast gesproken over het luchtvaartbesluit dat de provincie Gelderland nog moet nemen. Daarbij werd vanuit de politiek gevraagd of de stationering van de traumahelikopter op Teuge eventueel losgekoppeld kan worden van dat besluit, zodat de helikopter mogelijk eerder operationeel kan zijn.

Minister Hermans liet weten dat de planning van het nieuwe luchthavenbesluit en de komst van een vijfde ‘lifeliner’ naar Airport Teuge vooralsnog op elkaar lijken aan te sluiten. Volgens het ministerie is daarom op dit moment geen aanvullende actie nodig. Het kabinet zegt de ontwikkelingen wel nauwlettend te blijven volgen en in gesprek te blijven met het bevoegd gezag.