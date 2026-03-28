KLM Cityhopper-toestel keert boven Duitsland terug naar Schiphol

Een Embraer E175 van KLM Cityhopper maakte vrijdagavond een onverwachte terugkeer naar Schiphol. Het vliegtuig was boven Duitsland toen de bemanning besloot rechtsomkeert te maken.

De Embraer E175, registratie PH-EXL, vertrok vrijdag als vlucht KL1329 iets na 17:00 uur vanaf Schiphol. Na de takeoff vanaf de Aalsmeerbaan zette het toestel koers in de richting van de Poolse stad Krakau. Normaal zou de machine er ongeveer anderhalf uur over doen, maar dat liep anders. Bron: FlightRadar24

Op een hoogte van 25.000 voet stopte het Cityhopper-toestel de klim naar kruishoogte, die normaliter rond de 37.000 voet ligt. Boven het Ruhrgebied besloot de KLM Cityhopper-bemanning om te keren en op een wat lagere hoogte terug te vliegen naar Schiphol. Daar landde de Embraer iets na 18:00 uur veilig, bijna precies een uur na vertrek.

Passagiers met ander KLM Cityhopper-toestel

KLM bevestigt tegenover Up in the Sky dat het ging om een technisch mankement. De passagiers zijn kort na terugkomst op Schiphol overgezet op een ander vliegtuig, de PH-EXM, waarmee de vlucht later op de avond alsnog is uitgevoerd. Deze kwam uiteindelijk iets voor 22:30 uur ’s avonds aan in Krakau, ongeveer 3,5 uur later dan oorspronkelijk gepland. Het probleem met de PH-EXL werd vlot verholpen waardoor het toestel later op de avond alweer de lucht in kon.

Komt vaker voor

Het komt geregeld voor dat toestellen vanwege een technisch mankement rechtsomkeert maken. In februari moest een Embraer E195-E2 van KLM Cityhopper binnen vijf dagen zelfs twee keer terugkeren naar Schiphol vanwege een slat- en flapprobleem. Het betreffende toestel, de PH-NXG, was beide keren onderweg naar Belgrado toen de bemanning de klim moest afbreken. Bij het tweede incident bleef het toestel meerdere dagen aan de grond voor inspectie.