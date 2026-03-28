Amerikaanse straaljager ontsnapt op haar na aan raket

Op sociale media circuleren beelden van een Amerikaanse F/A-18 Super Hornet die lijkt te zijn ontkomen aan een raketinslag boven Iran.

Volgens de beelden, die onlangs zouden zijn opgenomen nabij de Iraanse havenstad Chabahar, voerde het toestel een zogeheten strafing run uit met het boordkanon. Kort daarna verscheen een raket in beeld, vermoedelijk afgevuurd met een MANPADS (Man-Portable Air-Defense System). De raket explodeerde uiteindelijk vlak achter het toestel. Voor zover te zien raakte de Super Hornet niet zichtbaar beschadigd.

March 26, 2026

De Iraanse Revolutionaire Garde claimde al snel dat het toestel wél geraakt zou zijn en later in de Indische Oceaan neerstortte, waarbij werd gesproken over het gebruik van een ‘modern luchtverdedigingssysteem.’ Het Amerikaanse United States Central Command (CENTCOM) weerspreekt dat en stelt dat geen enkel Amerikaans gevechtsvliegtuig door Iran is neergeschoten, maar benoemde daarbij niet dat het toestel ook geen schade opliep.

F-35

Iran wist eerder deze maand wel een Amerikaanse F-35A te beschadigen tijdens een missie boven het land. Het toestel zou zijn getroffen door Iraans grondvuur en kon vervolgens uitwijken naar een Amerikaanse basis in de regio, waar het veilig landde. De piloot raakte naar verluidt lichtgewond. De Revolutionaire Garde claimde tevens snel verantwoordelijk te zijn voor de aanval, publiceerde beelden waarop te zien zou zijn hoe een F-35 wordt geraakt door luchtafweer en zei eveneens gebruik te hebben gemaakt van een geavanceerd afweersysteem.