Stretch overdag naar Schiphol | Flight Report

‘Premium economy’ is een product dat steeds populairder wordt, ook onder Nederlandse reizigers. Voor grofweg twee keer de prijs van een regulier economyticket krijgen passagiers meer ruimte en een uitgebreidere service. Een van de maatschappijen die deze aantrekkelijk geprijsde upgrade van en naar Schiphol aanbiedt, komt uit India. IndiGo noemt haar premiumcabine ‘Stretch’, al wordt hier en daar ook de term ‘Business’ gebruikt.

Is de upgrade het waard? Up in the Sky vloog mee van Mumbai naar Amsterdam om dat te beoordelen.

Vertrek uit Mumbai

De vlucht staat gepland voor 05.30 uur ’s ochtends. De avond voor vertrek ontvangen passagiers bericht dat het vertrek met twee uur wordt uitgesteld. Die proactieve communicatie zorgt voor duidelijkheid — én voor twee uur extra slaap.

Op Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport beschikt IndiGo over een aparte check-inbalie voor Stretch-passagiers. Waar het bij de reguliere rijen druk kan zijn, verloopt het premiumproces opvallend rustig en efficiënt. Lounge-uitnodigingen en toegang tot de business security lane worden direct verstrekt. © Florimond de Rooy © Florimond de Rooy

De lounge is modern ingericht en biedt een comfortabele omgeving om de extra wachttijd door te brengen. Als tegemoetkoming voor de vertraging deelt IndiGo bovendien maaltijdvouchers uit, die kunnen worden ingewisseld bij KFC op de luchthaven. Een praktische oplossing, al is het niet de meest voor de hand liggende plek voor een klassiek ontbijt.

Boarding en cabine

Het boarden verloopt gestructureerd. Aan boord worden dekens uitgedeeld en volgt een welkomstdrankje. Kort daarna komt de crew langs met een mandje waaruit passagiers zelf onderdelen van een amenity kit kunnen kiezen, zoals sokken, een slaapmasker of oordopjes. Dat concept is efficiënt en voorkomt verspilling.

De Stretch-cabine maakt gebruik van dezelfde stoelen die eerder bij Norwegian en tegenwoordig bij Norse Atlantic worden ingezet: ruime zetels in een 2-3-2-configuratie, marktconform voor premium economy. De stoel biedt aanzienlijk meer beenruimte dan in economy en heeft een royale recline, maar verandert niet in een volledig vlak of ‘angle-flat’ bed.

Voor een dagvlucht richting Europa is het comfortniveau passend en vergelijkbaar met dat van premium economy bij de meeste gevestigde maatschappijen.

Service aan boord

Bij het online inchecken kiezen passagiers vooraf tussen een vegetarische en een niet-vegetarische maaltijd. Aan boord wordt weliswaar een menukaart uitgedeeld, maar in de praktijk wordt de bestelling niet aan boord opgenomen. Wat de exacte meerwaarde van de menukaart is, blijft daardoor enigszins onduidelijk.

De eerste maaltijd — een quiche met asperge — wordt kort na vertrek geserveerd en oogt verzorgd. De smaak is goed, al is de portie aan de kleine kant. Voor de landing volgt een tweede warme maaltijd in de vorm van biryani, die positief opvalt qua smaak en presentatie.

Alcoholische dranken zijn inbegrepen, wat het premiumkarakter onderstreept. Tijdens de vlucht komt de crew eenmaal langs met koffie en koekjes; verder blijft de service beperkt. Voor een dagvlucht van deze lengte zou een extra servicemoment een aangename toevoeging zijn.

Entertainment en cabinebeleving

Het entertainmentsysteem draagt nog duidelijk de signatuur van de Scandinavische eigenaar. Het aanbod is beperkt en veel passagiers kiezen ervoor om iets te kijken op hun eigen apparaat. Stopcontacten zijn beschikbaar, maar een routekaart ontbreekt.

Zoals vaker bij de Dreamliner blijven de ramen gedurende vrijwel de gehele vlucht, van kort na de start tot kort voor de landing, automatisch gedimd. Dat beperkt het zicht naar buiten en kan als nadeel worden ervaren, zeker op een dagvlucht.

Aankomst op Schiphol

Ondanks de eerdere vertraging arriveert de vlucht slechts iets na schema op Schiphol, waar met trappen wordt uitgestapt. Stretch-passagiers profiteren bij IndiGo van priority baggage, waardoor de koffers snel op de band verschijnen en de aankomst efficiënt verloopt.

Conclusie: is IndiGo Stretch de moeite waard?

Stretch positioneert zich als een toegankelijk premiumproduct op een route waarop ticketprijs een belangrijke rol speelt, maar sinds de oorlog in het Midden-Oosten weinig concurrentie is. Het biedt duidelijke voordelen ten opzichte van economy: aparte check-in, lounge-toegang, extra comfort en priority baggage.

IndiGo kiest bewust voor de term ‘Stretch’, verwijzend naar de extra ruimte. Het product is vergelijkbaar met premium economy bij maatschappijen als Lufthansa of Swiss. De prijs varieert sterk, maar wie een economyticket wil upgraden, kan soms aanbiedingen vinden vanaf circa tweehonderd euro. Ook reguliere Stretch-tarieven zijn vaak scherp geprijsd en soms zelfs vergelijkbaar met een economyticket bij andere maatschappijen.