625 gestolen vliegtuigonderdelen mogelijk in omloop

Niet-luchtwaardige motoronderdelen in vliegtuigen? Na een grote diefstal kunnen mogelijk gevaarlijke gestolen vliegtuigonderdelen op de markt komen, waarschuwt de EASA.

De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft een dringende waarschuwing afgegeven over 625 niet-luchtwaardige onderdelen van turbofan-motoren die na diefstal mogelijk opnieuw in omloop worden gebracht. De onderdelen maakten deel uit van een zending in Spanje die eigenlijk vernietigd moest worden, maar door fraude in verkeerde handen terechtkwam.

Volgens EASA waren de gestolen items bestemd voor zogeheten mutilation, het proces waarbij verlopen of anderszins onbruikbare vliegtuigonderdelen fysiek onbruikbaar worden gemaakt. Voordat dat kon gebeuren, wist een derde partij zich eind januari 2026 voor te doen als de gecontracteerde vernietigingsfirma. Daardoor werd de zending omgeleid en verdwenen de onderdelen uit beeld. In totaal ging het om twaalf containers. Drie daarvan bevatten kritieke of zogenoemde life-limited parts die nog niet waren vernietigd. EASA vreest dat deze onderdelen nu op de open markt kunnen worden aangeboden.

De autoriteit roept eigenaren, luchtvaartmaatschappijen, onderhoudsbedrijven en distributeurs daarom op om voorraden, documentatie en vliegtuigen te controleren aan de hand van de gepubliceerde partnummers en serienummers. De gestolen vliegtuigonderdelen zijn afkomstig uit vier veelgebruikte motorfamilies: de CFM56, IAE V2500, Pratt & Whitney PW1100G en Rolls-Royce RB211. Deze motoren worden onder meer gebruikt op de Airbus A320ceo, A320neo, Boeing 737NG en Boeing 757. Het gaat om een brede reeks niet-luchtwaardige onderdelen, waaronder lagers, afdichtingen, schoepen en schijven. Een aanzienlijk deel daarvan staat aangemerkt als kritisch of met een beperkte levensduur.

EASA heeft vooralsnog niet gemeld dat gestolen vliegtuigonderdelen daadwerkelijk zijn teruggevonden op vliegtuigen of in operationele motoren. Toch wijst de publicatie van een gedetailleerde onderdelenlijst erop dat de toezichthouder een serieus risico ziet dat de componenten alsnog opduiken.