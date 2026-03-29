Amerikaans vliegtuig vernietigd tijdens Iraanse raketaanval

Een cruciaal vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht is vernietigd tijdens een grootschalige Iraanse raket- en droneaanval op een militaire basis in Saoedi-Arabië. Beelden die circuleren op sociale media tonen hoe een E-3 Sentry AWACS-vliegtuig vrijwel volledig is uitgebrand.

Gerichte aanval op E-3 Sentry

De aanval vond plaats op Prince Sultan Air Base, een belangrijke Amerikaanse basis nabij Riyad, schrijft The Wall Street Journal. Volgens beschikbare informatie werd de basis op 27 maart bestookt met ballistische raketten en zogeheten ‘one-way attack drones’. Op foto’s is te zien dat vooral het achterste deel van het toestel zwaar is getroffen, precies waar zich de radar-koepel bevindt. In die roterende schotel zitten gevoelige systemen, waaronder de AN/APY-2 radar, essentieel voor luchtbewaking en commandovoering. Het lijkt er sterk op dat de aanval bewust was gericht op dit zwakke en cruciale punt.

Problematische gevolgen

De mogelijke vernietiging van dit specifieke toestel, serienummer 81-0005, komt op een uiterst gevoelig moment. De Amerikaanse vloot van E-3 Sentry's krimpt al jaren en kampt met technische problemen. Van de oorspronkelijke vloot zijn nog slechts zestien toestellen operationeel, waarvan vaak maar ongeveer de helft daadwerkelijk inzetbaar is. 'Het verlies van een E-3 is extreem problematisch, gezien hoe cruciaal deze toestellen zijn voor alles van luchtruimcoördinatie tot het aansturen van gevechtsoperaties', zei Heather Penney, voormalig F-16-vlieger, tegen Air & Space Forces Magazine.



‘De schaakmeester van het luchtruim’

AWACS-toestellen zoals de E-3 Sentry spelen een unieke rol in moderne oorlogsvoering. Ze fungeren als vliegende commandocentra en geven piloten realtime inzicht in vijandelijke en eigen posities. ‘De waarde van de E-3 is dat zij het grote geheel zien. Zij zijn de schaakmeester, terwijl gevechtspiloten de stukken op het bord zijn’, zegt Penney. Zonder deze ‘ogen in de lucht’ wordt het coördineren van missies aanzienlijk complexer en risicovoller.