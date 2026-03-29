KLM geeft oude Boeing 737 tweede leven, maar niet in de lucht

KLM geeft een oude, uitgefaseerde Boeing 737 een tweede leven. Het toestel blijft aan de grond, maar krijgt een belangrijke rol binnen het bedrijf bij de opleiding van nieuw technisch personeel.

Om de opleiding van nieuwe monteurs te versnellen, heeft KLM één Boeing 737 volledig ingericht als trainingsvliegtuig. De maatschappij noemt het ‘een grote stap in het opleiden van nieuw technisch talent’. Met de inzet van het uitgefaseerde vliegtuig wil KLM de opleiding tot grondwerktuigkundige aanzienlijk versnellen. Het hele traject zou terug worden gebracht van ruim twee jaar naar slechts negen maanden.

‘De concurrentie om technisch talent is stevig, ook buiten Nederland’, zegt Mathieu Essenberg van KLM Engineering & Maintenance. ‘We zien bovendien dat veel ervaren collega’s de komende jaren met pensioen gaan. Daarom investeren we fors in het werven en opleiden van een nieuwe generatie monteurs.’ Door een 737 volledig in te zetten als trainingsvliegtuig, hoopt KLM meters te maken in het tegengaan van het personeelstekort. ‘Met dit trainingsvliegtuig kunnen we sneller en beter inspelen op de vraag van morgen, zonder concessies te doen aan kwaliteit of veiligheid. Het is een investering in de toekomst van KLM E&M’, aldus Essenberg.

KLM 737 vanaf juni ingezet in opleiding

In juni 2026 starten de eerste klassen met praktijklessen op de Boeing 737. Fabio Kortekaas, een van de monteurs in opleiding bij KLM, mag vanaf september met het toestel aan de slag en is enthousiast: ‘Het is geweldig dat we nu een eigen toestel hebben om op te oefenen. Je leert zoveel sneller als je zelf mag sleutelen. Ik kijk ernaar uit om straks samen met mijn medestudenten alles in de praktijk te brengen.’

Uitfasering Boeing 737’s begonnen

KLM begon eind vorig jaar met de uitfasering van de Boeing 737-vloot, als onderdeel van de vlootvernieuwing. De toestellen worden vervangen door Airbus A321neo’s, waarvan KLM binnenkort de vijftiende ontvangt. In november 2025 werd de eerste 737-800, registratie PH-BXK, overgevlogen naar Twente Airport voor ontmanteling en recycling. In januari van dit jaar volgde de PH-BXL.

