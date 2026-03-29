Russen omzeilen sancties via deze luchthaven

De luchthaven van Antalya groeit uit tot een opvallende locatie in het omzeilen van westerse sancties door Russische reizigers. Volgens luchtvaartvlogger Josh Cahill heeft de luchthaven een andere functie gekregen die verder reikt dan die van een vakantiebestemming.

Winkelcentrum voor Russen

‘Door de sancties lijkt Antalya Airport te zijn veranderd in een soort winkelcentrum, waar Russen producten kopen die in eigen land nauwelijks nog verkrijgbaar zijn’, zei Cahill in een recente video vanaf de luchthaven. Die observatie valt samen met een sterke uitbreiding van het aanbod. In 2025 groeide het duty-free winkeloppervlak naar 12.000 vierkante meter, een verdubbeling ten opzichte van eerdere jaren. Tegelijkertijd nam de capaciteit van de luchthaven fors toe en werden ruimtes bijna verdrievoudigd. Volgens CEO Ersan Arcan moet deze uitbreiding leiden tot een ‘verrijkte reiservaring’, waarin toerisme en retail steeds nauwer met elkaar verweven raken. In de praktijk ontwikkelt Antalya zich daarmee tot een internationale winkelcentrum.

Explosieve groei

De groei in het bezoek van Russische touristen is sterk toegenomen. Ten opzichte van de periode vóór de coronapandemie (2019) ligt het aantal Russische bezoekers 56 procent hoger, schrijft Russian Travel Digest. In maart 2023 lag het aantal Russische toeristen vijf keer hoger dan een jaar eerder. Daarmee staat Rusland met afstand op de eerste plaats van herkomstlanden in Antalya, gevolgd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Luchthaven als knooppunt

Door het wegvallen van directe vluchten naar Europa zijn landen als Turkije, Armenië en Servië belangrijke overstappunten geworden. Antalya onderscheidt zich daarbij als een groot winkelcentrum. Tegelijkertijd is Turkije een populaire vakantiebestemming voor Russen. Het recente conflict in het Midden-Oosten versterkt dat. Reizigers boeken hun vluchten om naar alternatieven zoals Turkije, Egypte en Thailand, met Turkije als absolute koploper. Ongeveer vijftien procent van de geannuleerde reizen is inmiddels omgeboekt en dat aandeel blijft stijgen.