Strengere regels voor powerbanks in vliegtuig: dit mag straks niet meer

Passagiers mogen vanaf volgend jaar nog maar twee powerbanks meenemen in het vliegtuig. Ook wordt het verboden om de apparaten tijdens de reis op te laden. De internationale luchtvaartorganisatie ICAO wil met de nieuwe beperkingen de risico’s van lithiumbatterijen aan boord verder terugdringen.

De International Civil Aviation Organization (ICAO) heeft afgelopen week ingestemd met aangescherpte regels voor powerbanks op internationale vluchten. De maatregelen die door de in het Canadese Montreal gevestigde organisatie zijn aangekondigd zijn direct van kracht.

Volgens de nieuwe regels mogen reizigers nog maximaal twee powerbanks meenemen. Daarnaast mogen passagiers deze batterijen tijdens de vlucht niet meer opladen. Voor bemanningsleden geldt een uitzondering: zij mogen powerbanks wel blijven meenemen en gebruiken als dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden aan boord.

Risico’s van powerbanks in het vliegtuig

Aanleiding voor het besluit zijn nieuwe inzichten in de risico’s die lithiumbatterijen met zich meebrengen in vliegtuigen. Powerbanks zijn al langer onderwerp van discussie in de luchtvaart, omdat beschadigde of defecte batterijen oververhit kunnen raken en in sommige gevallen brand kunnen veroorzaken. Om deze reden hebben de meeste maatschappijen al regels voor het gebruik van powerbanks aan boord.

Met de aangescherpte regels wil ICAO inspelen op die opkomende risico’s en tegelijk zorgen voor meer duidelijkheid voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen. De maatregel komt voort uit aanbevelingen van het ICAO Dangerous Goods Panel, dat zich bezighoudt met de risico’s van gevaarlijke stoffen in de luchtvaart. Die aanbevelingen werden beoordeeld door de Air Navigation Commission en daarna goedgekeurd door de 36 lidstaten in de ICAO-Raad.

Incident aan boord van KLM-vlucht

In augustus 2025 deed een incident aan boord van een KLM-vlucht veel stof opwaaien. Een powerbank begon in de cabine van een Boeing 777 te roken en vatte uiteindelijk vlam. De cabine vulde zich kortstondig met rook. De KLM-bemanning reageerde snel door de pokerbank veilig te stellen.