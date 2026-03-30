Air France-KLM lijkt eerste concurrent te verliezen in strijd om TAP

De biedingsronde is officieel nog geopend, maar nu al lijkt één partij de strijd om TAP te verlaten. Na het sluiten van deze ronde lijken alleen Air France-KLM en de Lufthansa Group nog in de wedstrijd te zitten.

Na jaren van staatseigendom, besloot de Portugese overheid een groot aandeel van haar nationale luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal te verkopen. Daarbij kunnen geïnteresseerden aanspraak maken op een minderheidsbelang van 44,9 procent. Daarbij blijft 51,1 procent in handen van de Portugese staat, en een klein deel van vijf procent blijft gereserveerd voor medewerkers van het bedrijf.

Na een eerste ronde, die eind november eindigde, maakten drie partijen bekend interesse te hebben: Air France-KLM, Lufthansa Group en het Brits-Spaanse IAG. Deze partijen hebben momenteel tot donderdag 2 april om een niet-bindend voorstel in te dienen. Air France-KLM maakte eerder al bekend dat TAP een ‘central rol’ zou komen te spelen binnen het luchtvaartconcern.

Volgens bronnen die Bloomberg citeerde, past de acquisitie van een minderheidsaandeel in TAP Air Portugal niet binnen de bedrijfsstrategie van IAG. Volgens de betrokkenen zou IAG wel een vrijblijvend bod plaatsen, maar zich daarna terugtrekken. IAG is het moederbedrijf van British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling en Level; elk waarvan ze minimaal 97 procent eigenaar is.

Gedaagde concurrent

Het terugtrekken van IAG zou goed nieuws betekenen voor Air France-KLM en de Lufthansa Group. Insiders zien het Brits-Spaanse concern als een zeer gedaagde concurrent voor de andere Europese luchtvaartreuzen. IAG heeft relatief gezien het kleinste aandeel aantal stoelen beschikbaar op vluchten tussen Europa en Brazilië, en zou daarom het meest te winnen hebben.

De capaciteit tussen Europa en Brazilië wordt namelijk vooral gedomineerd door Tap Air Portugal (23,7%) en LATAM (23,9%), dat vandaag haar eerste passagiersvlucht uitvoerde naar Amsterdam. De strijdende partijen hebben zelf een aanzienlijk kleiner aandeel. Air France-KLM (13.5%) is de grootste en wordt gevolgd door de Lufthansa Group (12,5%), IAG (10,6%) en Turkish Airlines (4,6%), aldus OAG. De laatstgenoemde doet niet mee in de strijd om TAP, maar is de enige partij die nog in gesprek is met AirEuropa. Turkish Airlines zou haar netwerk naar Zuid-Amerika op deze manier aanzienlijk kunnen uitbreiden mocht die overname slagen.