Eindhoven & Schiphol krijgen er een verrassende bestemming bij

De luchtverbinding tussen Nederland en Armenië krijgt een duidelijke impuls. Zowel Eindhoven Airport als Schiphol worden beter verbonden met Jerevan. Daarmee groeit het aanbod aanzienlijk. Die ontwikkeling valt samen met een periode van relatieve stabilisatie na het conflict in 2020, wat wordt gezien als een positieve ontwikkeling die de weg vrijmaakt voor verdere groei in toerisme.

Directe vluchten naar Jerevan

Vanaf 26 oktober 2026 start Wizz Air met een rechtstreekse verbinding tussen Eindhoven en Jerevan. De route wordt drie keer per week uitgevoerd op maandag, woensdag en vrijdag. Dat doet Wizz met een Airbus A321neo, goed voor 239 stoelen per vlucht. Ook Schiphol krijgt er een directe verbinding bij. Vanaf 1 april 2026 start FlyOne Armenia met een directe route tussen Schiphol en Jerevan. Deze verbinding wordt twee keer per week uitgevoerd, op woensdag en zaterdag.

Groei Wizz Air in Armenië

De nieuwe routes maken deel uit van een bredere strategie. Wizz Air investeert stevig in Zvartnots International Airport, de luchthaven van Jerevan. Zo wordt vanaf oktober 2026 een derde toestel op de luchthaven gestationeerd. Daarnaast wordt in februari 2027 een nieuwe verbinding gestart met Brussels South Charleroi Airport. De strategie daarachter is helder. Jerevan positioneren als een mini-hub binnen het netwerk van de prijsvechter. Daarbij kiest Wizz Air bewust voor secundaire luchthavens zoals Eindhoven en Charleroi, met lagere kosten.

Armenië steeds aantrekkelijker

De timing van deze uitbreiding is geen toeval. Armenië wint snel aan populariteit onder Europese reizigers, mede doordat het land visumvrije toegang heeft ingevoerd voor tientallen landen, waaronder EU-lidstaten. Daarmee wordt reizen naar Jerevan aanzienlijk toegankelijker. Tegelijkertijd speelt de geopolitieke context een belangrijke rol. Na jaren van conflict met Azerbeidzjan is sprake van relatieve stabilisatie, wat zich vertaalt in voorzichtig verbeterende relaties in de regio. Het wordt gezien als een positieve ontwikkeling die de weg vrijmaakt voor groei in toerisme, handel en internationale connectiviteit.