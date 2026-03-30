Nieuwe airline verschijnt voor het eerst op Schiphol

Schiphol verwelkomt dit zomerseizoen een drietal grote namen op haar vliegveld. Maandag landt LATAM voor het eerst op de Nederlandse luchthaven vanuit São Paulo, Brazilië.

Het einde van maart betekent doorgaans de start van het zomerseizoen op Schiphol, en daar hoort ook nieuw vliegschema bij. In het nieuwe rooster zijn een aantal airlines verdwenen, waaronder Air Astana dat al twintig jaar actief was op Schiphol. Een aantal airlines breidt haar netwerk uit en lanceren nieuwe routes. En sommige maatschappijen komen zelfs helemaal nieuw kijken.

Dat geldt ook voor LATAM. De Zuid-Amerikaanse maatschappij lanceerde deze zomer een aantal nieuwe routes vanaf haar Braziliaanse hub in São Paulo, waaronder Amsterdam, Brussel, en Kaapstad. De verbinding tussen Brazilië en Nederland zou in eerste instantie drie keer per week worden gelegd, maar LATAM verhoogde die frequentie nog voor het eerste vertrek naar vijf vluchten per week.

Maandag 30 maart arriveert de allereerste machine op Nederlandse bodem. Een Boeing 787-9 Dreamliner, registratie CC-BGS, vertrok zondag 29 maart met een klein halfuur vertraging vanaf de luchthaven van São Paulo. Met een route die het toestel over de Atlantische Oceaan bracht, en langs de Marokkaanse kust, arriveert het vliegtuig rond 11:00 uur op de luchthaven van Amsterdam.

Concurrentie

Lange tijd was KLM de enige die de verbinding vloog tussen São Paulo en Amsterdam. De Nederlandse airline voert de vlucht voorheen zeven keer per week uit. Vlucht KL791/KL792 vindt dagelijks plaats met een Boeing 777-300ER. Voorheen waren er twee extra retourvluchten, KL793/KL794, op maandag en zaterdag. Deze zijn dit zomerseizoen verdwenen uit het netwerk van KLM.

Behalve LATAM verwelkomt Schiphol komende zomer nog twee grote namen. Halverwege juni verbindt SkyTeam-partner Vietnam Airlines Hanoi met Amsterdam, waarmee een nieuwe bestemming direct te bereiken is vanaf Amsterdam. Begin juli keert Thai Airways na een afwezigheid van bijna dertig jaar voor het eerst terug op Nederlandse bodem. Beide airlines voeren deze vluchten uit met hun schone en stille Airbus A350-900’s.