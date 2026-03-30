Russische passagier krijgt drie jaar cel na ‘grapje’ in vliegtuig 

In Rusland is afgelopen week een passagier tot drie jaar cel veroordeeld nadat hij een ‘grapje’ uithaalde in het vliegtuig. Hij beweerde dat er een bom in zijn koffer zat toen de stewardess ernaar vroeg.

Het is vrij algemeen bekend dat de straffen in Rusland voor verscheidene vergrijpen erg hoog zijn. Toch bedacht een Russische passagier aan boord van een Pobeda Airlines Boeing 737-800 afgelopen zomer, dat het slim zou zijn een ‘grapje’ uit te halen. De 21-jarige jongeman zat aan boord van een vlucht die hem van Mineralnye Vody, Zuid-Rusland, naar de luchthaven van Moskou Vnukovo zou brengen.

De Russische reiziger zat in een van de stoelen in een exit-row. Voor vertrek vroeg een stewardess of hij zijn bagage onder zijn stoel vandaan kon halen, en wilde plaatsen in een van de bagagebakken. Toen gaf hij aan dat dit niet kon, omdat er een explosief in zijn koffer aanwezig was. Hoewel hij het zelf erg grappig leek te vinden, kon de stewardess er niet om lachen.

De crew schakelde direct de politie in, die het vliegtuig betrad. Met speciale apparatuur en een hond kamde de Russische politie het vliegtuig volledig uit, maar zij vond geen bommen. Toch vond ook de politie het geen leuk ‘grapje’, en de openbaar aanklager begon een strafrechtelijk onderzoek. Het gerechtshof in Mineralnye Vody veroordeelde de jongeman tot drie jaar in een strafkamp.

Bommeldingen

Dergelijke ‘grapjes’ zoals van de Russische jongeman komen wel vaker voor, en overal worden dergelijke praktijken gestraft. Behalve dat zulke opmerkingen voor veel consternatie zorgen, kosten ze luchthavens en airlines ook bakken met geld. Als gevolg van een bommelding moeten de autoriteiten soms hele vliegvelden platleggen en honderden vluchten annuleren.

Dat werd ook duidelijk afgelopen najaar in de Verenigde Staten. Toen meldde de luchtverkeersleiding aan een United- en Delta-vlucht dat er meldingen waren gekomen van bommen aan boord. Later bleek dat een van de dreigingen kwam van een crimineel die een half miljoen dollar in cryptomunten eiste. Beide situaties zorgden voor tientallen annuleringen.