Spanje dwingt Amerikaanse vliegtuigen tot een omweg

Na Zwitserland komt ook de regering van Spanje tot een drastische beslissing: Amerikaanse vliegtuigen die betrokken zijn met de oorlog in Iran, mogen niet langer gebruikmaken van het Spaanse luchtruim.

Dat deze Amerikaanse vliegtuigen niet langer gebruik mogen maken van het Spaanse luchtruim meldt de doorgaans goed ingelichte krant El País. Spanje geldt als een van de grootste critici van de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran. Eerder al maakte de Spaanse premier Pedro Sanchez heel duidelijk dat hij ‘No a la Guerra’ is (Nee tegen de oorlog).

Daar doet de Spaanse regering nu een schepje bovenop. Volgens Carlos Cuerpo, vicepremier en minister van Economische Zaken, maakt deze maatregel ‘deel uit van het besluit van de Spaanse regering om niet deel te nemen aan deze eenzijdig begonnen oorlog die in strijd is met het internationaal recht’. Dat vertelde hij aan journalisten van het radiostation Cadena Ser.

De specifieke blokkade houdt in dat Amerikaanse vliegtuigen, die onder meer vanaf Franse en Britse bases richting het Midden-Oosten vertrekken, niet langer boven Spanje mogen vliegen. Bovendien verbood de regering van Sanchez de Amerikanen eerder al de Spaans-Amerikaanse bases Rota en Morón in het zuidelijke Andalusië in te zetten voor de oorlog.

Nauwer wordende corridor

Met de blokkade van de Spanjaarden worden de vliegroutes waarvan de Amerikanen kunnen gebruikmaken in Europa steeds complexer. Eerder al ontnam ook de Zwitserse regering de toestemming voor het inzetten van haar luchtruim door de Amerikanen. Daardoor moeten Amerikaanse vliegtuigen voortaan ofwel ten noorden van Zwitserland richting het oosten, of via een steeds smaller wordende corridor boven de Côte d’Azur.

De Verenigde Staten hebben ook al conflicten gehad met de Britten over het gebruik van militaire bases. Zo wilde het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie niet dat de Amerikanen de Brits-Amerikaanse basis Diego Garcia inzetten voor hun aanvallen. Enkele weken geleden vuurden de Iraniërs twee ballistische raketten af op het eiland in de Indische Oceaan, waarmee het land aantoonde een enorm bereik te hebben met zijn raketten.