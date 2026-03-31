Speciale livery: een bijzondere Airbus A330

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS staat in 2026 stil bij een bijzondere mijlpaal. De airline brengt een eerbetoon aan de eerste intercontinentale vlucht in 1946. Ter gelegenheid krijgt een Airbus A330 uit de vloot een speciale livery.

Eerste intercontinentale vlucht

Het jubileum grijpt terug op 17 september 1946, toen SAS haar eerste intercontinentale vlucht uitvoerde van Stockholm naar New York. Die verbinding betekende destijds een belangrijke stap in de verbinding van Scandinavië en de rest van de wereld. Inmiddels is de luchtvaartmaatschappij uitgegroeid tot een belangrijke speler in Europa, met een uitgebreid netwerk. Kopenhagen fungeert daarbij als belangrijkste internationale hub, aangevuld met hubs in Oslo en Stockholm.

Speciaal jubileumtoestel

Om het jubileum kracht bij te zetten, heeft SAS één van haar Airbus A330-300-toestellen voorzien van een unieke livery. De speciale beschildering valt direct op doordat het toestel voor het eerst volledig in het kenmerkende SAS-blauw is uitgevoerd. Daarnaast is de Scandinavische vlag op een eigentijdse manier verwerkt in het ontwerp, als verwijzing naar de klassieke huisstijl uit de jaren tachtig. Ook bevat het toestel een nieuw jubileumsymbool, geïnspireerd op de vormen van motoren en de romp van het vliegtuig.

Verbinding met het verleden

Volgens topman Anko van der Werff staat het jubileum niet alleen in het teken van het verleden, maar ook van de toekomst van de luchtvaartmaatschappij. ‘In de afgelopen tachtig jaar heeft Scandinavian Airlines innovatie gestimuleerd en Scandinavië dichter bij de wereld gebracht met veilige en betrouwbare operaties’, zegt van der Werff. ‘Van onze eerste trans-Atlantische vlucht tot het huidige wereldwijde netwerk blijft die missie onveranderd. Dit vliegtuig is een symbool van onze historie én van de rol die wij elke dag spelen voor onze klanten en de samenlevingen die we bedienen.’ De eerste vlucht van het jubileumtoestel staat gepland tussen Kopenhagen en New York. Daarmee wordt bewust aangesloten op de eerste historische route.