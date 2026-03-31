CEO Air Canada treedt af, maar niet vanwege crash

Na de Air Canada-crash in New York kwam de topman van de luchtvaartmaatschappij algauw in opspraak. Hij kreeg kritiek vanwege zijn gebrek aan Frans, wat nu ook aan de basis staat van zijn ontslag.

Na de crash van een Air Canada-toestel op de luchthaven van New York LaGuardia nam de topman van Air Canada een video op. Daarin begroette Connor Rousseau het publiek met een plechtige ‘bonjour’ en een ‘merci’, maar deelde zijn boodschap verder uitsluitend in het Engels. Het leidde tot stevige kritiek, mede vanwege het feit dat één van de omgekomen piloten uit Quebec kwam.

Onder anderen premier Mark Carney haalde stevig uit naar de topman van de nationale luchtvaartmaatschappij. Hij noemde de eentalige verklaring ‘teleurstellend’ en sprak van een gebrek aan beoordelingsvermogen en medeleven. Verder benadrukte hij dat Canada een tweetalig land is, waarbij juist een flag carrier de verantwoordelijkheid draagt altijd in beide talen te communiceren, ongeacht de omstandigheden.

Vanwege de video moest Rousseau zich melden bij de vaste commissie voor officiële talen van het Canadese Lagerhuis voor tekst en uitleg. Rousseau bood zijn excuses aan, en ging door het stof wegens de afleiding van de aandacht voor de slachtoffers waartoe zijn gebrek aan Frans leidde. Desondanks werd de roep om zijn aftreden steeds luider, waar hij nu gehoor aan lijkt te geven.

Volgens de officiële berichtgeving vertrekt de Canadese topman nog voor het einde van het derde kwartaal bij de nationale luchtvaartmaatschappij. Air Canada beweert al ruim twee jaar bezig te zijn met de opvolging van Rousseau. De raad van bestuur bedankte Rousseau voor ‘bijna twee decennia toegewijd en succesvol leiderschap’ bij Air Canada.

Quebec

De talenkwestie is van groots belang in Canada. Het Franstalige Quebec is nog altijd erg trots op haar identiteit, waarin de Franse taal centraal staat. Rousseau kwam eerder ook al in opspraak na een speech in Montreal waarin amper een woord Frans te horen was. Naderhand verklaarde Rousseau dat hij ‘te druk’ was voor het leren van de Franse taal, en dat hij in Quebec prima met het Engels afkon. Het leidde tot grote consternatie, waarna hij een dag later in beide talen zijn excuses aanbood.