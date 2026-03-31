Curaçao zet grote stap richting vluchten uit Midden-Oosten

De Rijksministerraad heeft ingestemd met een luchtvaartverdrag tussen Curaçao en Oman, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor luchtvaartmaatschappijen om nieuwe routes tussen beide regio’s te openen. Volgens het kabinet moet de overeenkomst een impuls geven aan toerisme, handel en investeringen.

Vluchten van Curaçao naar het Midden-Oosten

De overeenkomst bepaalt de spelregels voor airlines die vluchten willen uitvoeren van, naar en via elkaars grondgebied. Daarbij is gekozen voor een zogenoemd ‘open skies’-systeem. In de praktijk betekent dit dat er nauwelijks beperkingen gelden voor het aantal vluchten of maatschappijen. Dat moet de drempel verlagen voor het opzetten van nieuwe verbindingen. Dat kan leiden tot nieuwe routes, al is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk directe vluchten zullen komen tussen Curaçao en Oman. De verwachting is dat vooral indirecte verbindingen via bestaande hubs een rol kunnen gaan spelen. Daarmee zou Curaçao beter bereikbaar worden voor reizigers uit het Midden-Oosten, zonder dat er meteen rechtstreekse lijndiensten nodig zijn.

Economische kansen

Volgens het kabinet is de overeenkomst breder dan alleen de luchtvaart. Het verdrag moet bijdragen aan een toename van toerisme, handel en investeringen. Curaçao richt zich daarbij nadrukkelijk op nieuwe doelgroepen buiten de traditionele markten. Met name de groeiende reismarkt in het Midden-Oosten wordt als kansrijk gezien. Betere bereikbaarheid kan het eiland aantrekkelijker maken voor zowel vakantiegangers als zakelijke reizigers. Opvallend is dat de overeenkomst alleen geldt voor Curaçao, schrijft Curaçao.nu. Aruba en Sint Maarten maken geen deel uit van dit verdrag. Daarmee wordt bewust gekozen voor een gerichte strategie om de positie van Curaçao in het internationale luchtverkeer te versterken.

Nog niet definitief

Hoewel de eerste politieke goedkeuring binnen is, is het proces nog niet afgerond. Het verdrag moet nog worden beoordeeld door adviesorganen en vervolgens langs het parlement. Met de huidige instemming is wel een belangrijke stap gezet. Of en wanneer dit daadwerkelijk leidt tot nieuwe vluchten tussen Curaçao en het Midden-Oosten, zal de komende periode moeten blijken.

Recordjaar voor Curaçao

Dat Curaçao een groeiende markt is blijkt uit recente cijfers. 2025 was een recordjaar voor Curaçao International Airport. In totaal werden ruim 2,46 miljoen passagiersbewegingen verwerkt, een stijging van zeventien procent ten opzichte van 2024. Vooral het internationale verkeer liet een sterke groei zien, terwijl ook het regionale verkeer binnen het Caribisch gebied toenam. Tegelijkertijd groeide de totale stoelcapaciteit met tweeëntwintig procent. Ondanks uitdagingen zoals geopolitieke spanningen, luchtruimsluitingen en personeelstekorten bleef het routenetwerk stabiel en werd het verder uitgebreid met onder meer nieuwe en hervatte verbindingen naar Lima, Bogotá en Chicago.