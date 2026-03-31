Eerste Airbus A380 stijgt weer op

De Airbus A380 die als eerste van de band rolde in de fabriek in Toulouse is sindsdien ingezet als testvliegtuig. Na een lange tijd aan de grond te hebben gestaan, stijgt de machine nu voor het eerst weer op.

De Airbus A380, registratie F-WWOW, liet zich in april 2005 voor het eerst zien aan het grotere publiek. Sindsdien stond het toestel aan de basis voor ongeveer 250 vliegtuigen, die tegenwoordig voornamelijk bij Emirates in de vloot vliegen. Tot aan 2017 voerde de machine volop testvluchten uit, totdat het meermaals langere tijden aan de grond bleef.

Na de coronapandemie zette Airbus het vliegtuig opnieuw aan de grond tot maart 2025. In de lente van dat jaar voerde de A380 enkele testvluchten uit voordat hij opnieuw verplicht moest blijven staan. ‘Na maanden van voorbereiding, systeemupgrades en vernieuwing van de testfaciliteiten zijn onze teams begonnen met een aantal vliegtests’, meldde Airbus destijds.

Na acht maanden rust werd de allereerste A380 eindelijk uit haar lijden verlost. Exact een jaar nadat ze uit haar voortijdig pensioen terugkeerde, steeg de machine afgelopen week opnieuw op. Het inmiddels 21 jaar oude vliegtuig maakte een testvlucht vanaf de fabriek in Toulouse naar het Franse Île d’Oléron in de Atlantische Oceaan, en weer terug. De vlucht duurde ongeveer twee uur.

Commerciële teleurstelling

De Airbus A380 blijft, ondanks haar goede prestatiecijfers, een commerciële teleurstelling. De Europese vliegtuigfabrikant wist slechts 250 exemplaren te verkopen, waarmee de ontwikkelingskosten van ongeveer $25 miljard nooit werden terugverdiend. De grootste tekortkoming zat, ironisch genoeg, in haar reusachtige omvang.

De Airbus A380 verscheen eigenlijk te laat op de markt. Boeing toonde haar eerste superjumbo’s al in de late jaren ’60, Airbus kwam pas in 2007 met de A380 op de markt. Inmiddels werden de hub-en-spoke-netwerken van maatschappijen razendsnel vervangen door directe point-to-point-vluchten. De grote A380 was daarom enorm moeilijk om te vullen voor veel maatschappijen.

Tijdens de coronapandemie besloten veel airlines daarom de A380 uit de vloot te halen, waaronder Air France, Malaysia Airlines, en Thai Airways. De enige luchtvaartmaatschappij die het toestel wel succesvol weet te exploiteren is Emirates, die de grootte vooral inzet voor glitter en glamour. Via de hub in Dubai weten de Emiratis reizigers met bestemmingen aan de andere kant van de wereld te verbinden.