Grote naam volgt Pieter Elbers op als CEO

De Indiase prijsvechter IndiGo heeft een bekende nieuwe topman gevonden. Niemand minder dan Willie Walsh volgt de onlangs afgetreden Pieter Elbers op als CEO van de snelgroeiende luchtvaartmaatschappij. De huidige directeur-generaal van de International Air Transport Association (IATA) zal later dit jaar aantreden als CEO van de snelgroeiende luchtvaartmaatschappij.

De benoeming komt op een gevoelig moment. Voormalig CEO Pieter Elbers vertrok onlangs na operationele problemen die leidden tot duizenden vluchtannuleringen en toenemende druk van toezichthouders. Opvallend detail is dat Elbers binnen de sector juist een prominente rol vervulde: hij was recent de voorzitter van de International Air Transport Association (IATA). Walsh is nog tot eind juli de directeur van IATA, waarmee IndiGo nu feitelijk de hoogste uitvoerende man van diezelfde organisatie binnenhaalt.

Prominente opvolger Pieter Elbers heeft lange staat van dienst

Walsh heeft een lange staat van dienst in de sector. Hij stond eerder aan het roer van British Airways en moederbedrijf International Airlines Group (IAG), waar hij verantwoordelijk was voor ingrijpende herstructureringen en internationale expansie. Die ervaring lijkt geen toeval: IndiGo wil zich nadrukkelijk ontwikkelen van regionale low-cost carrier tot wereldspeler.

De timing is bovendien strategisch interessant. De Indiase luchtvaartmarkt groeit razendsnel en concurreert steeds meer met traditionele hubs in het Midden-Oosten en Europa. Tegelijkertijd zet IndiGo stevig in op langeafstandsroutes en internationale samenwerkingen. Walsh’ netwerk en reputatie kunnen daarbij een doorslaggevende rol spelen.

Toch zijn er ook risico’s. Anders dan Pieter Elbers zelf staat zijn opvolger Walsh bekend om zijn uitgesproken stijl en harde ingrepen. Zo voerde hij bij British Airways en IAG stevige kostenbesparingen door, wat leidde tot spanningen met vakbonden en stakingen van cabinepersoneel. Tijdens de coronapandemie kreeg hij kritiek vanwege massale ontslagen bij British Airways.

Ook ligt zijn kritische houding ten opzichte van streng klimaatbeleid gevoelig, zeker nu de Indiase luchtvaartsector onder toenemende druk staat om te verduurzamen. In een markt als India, waar arbeidsrelaties, regelgeving en infrastructuur complex zijn, kan die aanpak een risico blijken.