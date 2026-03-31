KLM sluit akkoord over verkoop 75% dochtermaatschappij

KLM heeft een akkoord bereikt over de verkoop van een meerderheidsbelang van KLM Catering Services. De Zwitserse Gategroup neemt vijfenzeventig procent van de aandelen over. KLM behoudt zelf de resterende vijfentwintig procent.

Herstelplan ‘Back on Track’ bij KLM

De voorgenomen verkoop maakt onderdeel uit van het bredere verbeterprogramma ‘Back on Track’, waarmee KLM werkt aan een financieel gezondere organisatie. Door een groot deel van de catering onder te brengen bij een internationale speler, wil de luchtvaartmaatschappij ruimte creëren voor investeringen en verdere professionalisering. Tegelijkertijd blijft KLM betrokken bij de dienstverlening aan boord. Met het minderheidsbelang houdt de maatschappij invloed op kwaliteit en service, terwijl operationele processen deels worden uitbesteed aan een partij met wereldwijde schaal en expertise. ‘We zijn blij dat we in Gategroup een sterke en gespecialiseerde partner hebben gevonden, met jarenlange ervaring’, zegt KLM-CFO Bas Brouns.

Sterkere positie in Europa

Voor Gategroup betekent de deal een versterking van de positie in Europa. Het bedrijf is al actief in meer dan zestig landen en ziet Schiphol als strategische locatie voor verdere uitbreiding. ‘Deze samenwerking met KLM is een belangrijke stap voorwaarts voor onze activiteiten in Europa. Samen blijven we werken aan het verbeteren van prestaties, betrouwbaarheid en de algehele klantbeleving. Ter ondersteuning van onze gezamenlijke ambitie bouwen we een nieuwe faciliteit op Schiphol, waarbij we onze expertise inzetten en werken volgens de hoogste milieunormen, met de nieuwste technologie en innovaties’, zegt Herman Anbeek, President Europa, Gategroup.