Air France-KLM laat concurrent definitief achter

De strijd om TAP Air Portugal gaat verder, maar met één concurrent minder. IAG trekt zich definitief terug als geïnteresseerde. Daarmee dingen alleen Air France-KLM en de Lufthansa Group nog mee om de Portugese airline.

De Portugese staat wil TAP Air Portugal privatiseren en verkoopt een minderheidsbelang van 44,9 procent. 50,1 procent blijft in handen van de staat, en de resterende vijf procent wordt achtergehouden voor medewerkers. In de eerste ronde meldden drie grote namen zich: Air France-KLM, de Lufthansa Group en IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia. Eerder leek het er al op dat de laatstgenoemde zich terug zou trekken, maar dat is vandaag definitief bevestigd.

Volgens een woordvoerder past de acquisitie van 44,9 procent van de aandelen in TAP Air Portugal niet binnen de huidige strategie van de International Airlines Group. Het concern hanteert een strategie waarbij het vrijwel de volledige zeggenschap geniet over de airlines, en richt zich liever op het uitbouwen van de huidige bestaande luchtvaartmerken. Dat werkt anders bij Air France-KLM en de Lufthansa Group. Binnen die bedrijven hebben de naamdragende airlines grotere zeggenschap over de verhoudingen tussen de verschillende maatschappijen.

Bindend bod

Met het wegvallen van IAG, zijn enkel nog de Frans-Nederlandse en Duitse partijen over in de strijd. Zowel Air France-KLM als Lufthansa hebben grootse plannen met TAP Air Portugal. De Portugese maatschappij zou een ‘centrale rol’ binnen Air France-KLM krijgen en Lissabon moet een belangrijke hub worden naast Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Binnen het Lufthansa-netwerk kan Lissabon de belangrijkste doorvoerhaven worden voor bestemmingen in Zuid- en Midden-Amerika.

De tweede, niet-bindende ronde sloot gisteren. Nu moeten de resterende deelnemers een bindend bod gaan plaatsen. De Portugese partij Parpública, dat zich met de verkoop bezig houdt, dient deze biedingen in bij de regering. De periode waarin Air France-KLM en Lufthansa het bindend bod mogen plaatsen, bedraagt een termijn van maximaal negentig dagen. Waarschijnlijk maakt de Portugese regering haar keuze nog voor de zomer.