Opvallende Boeing 767 van bekende rapper vliegt weer

Een bijzondere verschijning kan vanaf vandaag weer vliegend gespot worden. Het is de Boeing 767 van ‘Air Drake’, ofwel het vliegtuig van de Canadese rapper Drake.

De bijna dertig jaar oude Boeing 767-200, registratie N767CJ, stond sinds mei vorig jaar aan de grond voor een grote upgrade. Het vliegtuig moest door de leeftijd gemoderniseerd worden. Zo is de machine van binnen nu voorzien van meer geavanceerde materialen en vernieuwd design. ‘Air Drake’ was sowieso al een opvallende verschijning: met een woonkamer en twee slaapkamers heeft het bijna meer weg van een villa dan een vliegtuig. Beelden van de refurbishment zijn nog niet vrijgegeven.

Rapper Drake kreeg het vliegtuig in 2019 cadeau middels een partnerschap met Cargojet. Daarvoor behoorde het toestel tot Jet Stream Aviation, en daarvoor tot Mid East Jet. Inmiddels is de Boeing dus één van de meest luxueuze toestellen in haar klasse. En hoewel veel commerciële maatschappijen de 767 uitfaseren, is het nog altijd een populaire keuze als bijvoorbeeld VIP- of regeringsvliegtuig. Het vliegtuig kan verder vliegen dan de gemiddelde privéjet, wat bijvoorbeeld gunstig is voor de internationale tours van Drake.

Met een Boeing 747 op wereldtournee

De absolute koploper in privévliegtuigen was Iron Maiden. Voor hun ‘Book of Souls’ wereldtournee gebruikte de band een Boeing 747. Met dat toestel vlogen ze vijf maanden lang de hele wereld over, onder de naam Ed Force One. In juni 2016 landden ze op Schiphol, voor hun optreden in het Gelredome. Aan het einde van de maand maakte het vliegtuig de laatste vlucht voor de tour. Van het toestel, registratie TF-AAK, zijn uiteindelijk kofferlabels gemaakt. De machine werd in 2024 gesloopt.