Ophef over salaris KLM-topvrouw Marjan Rintel

Er is ophef ontstaan over het salaris van KLM-topvrouw Marjan Rintel. De president-directeur verdiende vorig jaar dertig procent meer ten opzichte van 2024. Dat is opvallend in een jaar waarin er gesteggel was met de vakbonden over salarissen van personeel.

Het jaarverslag van KLM werd gisteren gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de luchtvaartmaatschappij het financieel iets beter deed dan het jaar daarvoor, met een winstgroei van 3,9 procent. Toch was er ook onrust binnen het bedrijf. Zo wilden de vakbonden meer geld voor het grondpersoneel, en dreigde daarbij met stakingen. Dat liep meerdere malen uit op een bezoek aan de rechter. Uiteindelijk beloofde KLM haar grondpersoneel een loonsverhoging van 3,25 procent, verdeeld over twee jaar.

Daarnaast bleek uit het jaarverslag dat topvrouw Marjan Rintel vorig jaar dertig procent meer salaris ontving. Daarmee verdiende ze bijna 1,6 miljoen euro. Dat bedrag was overigens geen bruto salaris, maar ontving ze uit bonussen. Die kreeg de CEO onder andere omdat de aandelenkoers van Air France-KLM was gestegen. Ook in de rest van de directie stegen de salarissen: vertrekkend operationeel directeur Maarten Stienen ontving 15 procent extra, en ook de financieel directeur Bas Brouns verdiende meer.

Over die hoge salarissen is ophef ontstaan, nu het financieel niet goed gaat met de KLM. Het bedrijf worstelt met gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oliecrisis in het Midden-Oosten. Daardoor is er tijdelijk een vacaturestop en huurt de maatschappij geen externe consultants in. Ook krijgt cabinepersoneel met een jaarcontract nu geen vast contract, maar nog een keer een jaarcontract. Voorheen kregen ze na een jaar wel een vast contract. KLM wil door het geven van jaarcontracten meer flexibiliteit behouden in onzekere tijden. De maatregel treft zo’n 400 medewerkers.

Verkoop dochtermaatschappij

Om kosten te besparen zet KLM alle zeilen bij binnen het programma ‘Back on Track.’ Zo bereikte het bedrijf afgelopen week een akkoord over de verkoop van het meerderheidsbelang van KLM Catering Services (KCS). Het Zwitserse Gategroup kocht 75 procent van de aandelen. Op die manier houdt KLM zelf de controle over kwaliteit, maar ontstaat er ruimte voor investeringen. Vooralsnog kost dat geen banen binnen KCS.