Schiphol wordt stiller

Het wordt stiller op luchthaven Schiphol. Sinds de effecten van het maatregelenpakket worden gemonitord blijken de resultaten positief. Het aantal meldingen van geluidshinder in de nacht werd vorig jaar ook gehalveerd.

Sinds november vorig jaar meet het ministerie van Infrastructuur de effecten van het maatregelenpakket om geluidshinder rondom Schiphol terug te dringen. Eergisteren werden de eerste resultaten gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de doelen voor de nacht zijn gehaald. De algehele geluidsreductie van vijftien procent is echter nog niet behaald. Dat komt onder andere door vertraging in vlootvernieuwing bij KLM en Transavia, en doordat het effect van het weren van lawaaiige toestellen in de nacht minder groot is op het verkeersbeeld. Dat blijkt uit het rapport Monitoring Balanced Approach Schiphol dat vorige maand werd gepubliceerd.

Daarnaast blijkt uit gegevens van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) dat het aantal meldingen van geluidsoverlast in de nacht met bijna vijftig procent is afgenomen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de genomen maatregelen werken.

Bij de resultaten moet wel een kleine kanttekening geplaatst worden. De monitoring van het maatregelenpakket, dat sinds 1 november 2025 van kracht is, gebeurt drie keer per jaar. De eerste resultaten die nu zijn gepubliceerd, zijn gebaseerd op beschikbare gegevens van de Gebruiksprognose Schiphol 2026. Bij het tweede meetmoment wordt voor een deel gebruik gemaakt van praktijkgegevens. Daardoor kunnen de cijfers nog anders uitvallen.

Kleine Wintervlinder

Om aan een stillere en duurzamere vloot te voldoen, zijn KLM en Transavia volop bezig met vlootvernieuwing. Langzaam worden de Boeing 737’s uitgefaseerd en vervangen voor machines uit de Airbus A320neo-familie. Vorige week nam KLM haar vijftiende A321neo in ontvangst, die de naam ‘Kleine Wintervlinder‘ draagt. Dat toestel keerde onlangs terug naar Schiphol. Het was onderweg naar Rome, maar besloot om onbekende redenen boven Keulen om te draaien.