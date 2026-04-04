Tips van een piloot: zo overleef je je vlucht met enige stijl

De reiswereld is doorgaans een aaneenschakeling van vertragingen, zweetlucht en collectieve verwarring. Mijn moeder zei het al: ‘Vakantie is afzien.’ En gelijk heeft ze. Zodra de mens een luchthaven betreedt, wordt decorum en verstand snel uitgeschakeld. Doorgaans observeer ik dit vanachter de gepantserde cockpitdeur. Maar voor de welwillende reiziger wat tips van een piloot: zo bent u uw medepassagier te slim af.

De Tribune-toerist

Het vakantiegevoel ebt snel weg tussen de drommmen mensen die zich drie kwartier voor boarding al bij de gate verdringen. Waarom zou u zich laten opjagen door gehaaste medereizigers, niet zelden gehuld in afritsbroek? Werp voor vertrek voortaan een blik op Flightradar24. Als de kist nog boven de Alpen hangt, heeft het geen zin om achteraan de rij aan te sluiten. Rust is het hoogste goed.

Terwijl de massa zich beneden laaft aan automatenkoffie en kleffe broodjes, adviseer ik u de trap naar boven te nemen. De business lounge is vanaf nu uw natuurlijke habitat. Bewapend met de juiste creditcard is de toegang zo voor elkaar. En terwijl u een tweede glas bubbels laat inschenken, verdient u ook nog eens airmiles bij iedere gespendeerde euro.

Digitale smokkelroutes

Wie rechtstreeks van Amsterdam naar Sydney boekt voor de hoofdprijs, heeft de digitale logica nog niet begrepen. Boek een overstap via Londen met een prijsvechter en maak daar de overstap. Het scheelt u zomaar een paar honderd euro. Het extra rendement tijdens een extra uurtje in een krappe stoel, smaakt zoet.

Geld besparen is een sport, geen noodzaak. Maar een geraffineerde truc is toch ook wel de incognito-modus in combinatie met een VPN. Laat het internet geloven dat u zich in New Delhi bevindt. Boek een ticket in Indiase Rupees en aanschouw hoe de algoritmes zich in uw voordeel plooien. Als de koers van de INR gunstig is, houdt u hiermee meer dan genoeg over voor een welkomstdrankje bij aankomst.

Fluwelen handschoenen

Laten we eerlijk zijn, vooral de vrouwelijke wederhelft neemt vaak te veel mee. In plaats van te bakkeleien bij de incheckbalie over overgewicht, trekt u een opvouwbare ROGIAS-reistas uit uw binnenzak. Een stukje vernuft dat u in hoge nood last-minute kunt volstoppen en als ‘gratis handbagage’ mee aan boord kunt nemen. Een tikkeltje ordinair? Wellicht. Effectief? Zonder meer.

Tip van een piloot

Ten slotte: de menselijke factor. Wilt u met fluwelen handschoenen behandeld worden door de cabin crew? Neem een kleinigheidje mee. Een doosje bonbons doet al wonderen voor de servicebereidheid. Ik adviseerde dit ooit een goede vriend. Hij nam het iets te serieus en verscheen met een bos bloemen aan de deur. De dienstdoende purser werd later zijn echtgenote.

Dat noem ik nou een geslaagde upgrade naar first class.

