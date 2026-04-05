Cockpitraam barst op bijna 10 kilometer hoogte

De bemanning van een Canadair CRJ-900 van Uganda Airlines kende deze week spannende momenten. Het toestel was onderweg naar Entebbe, toen het raam op bijna tien kilometer kapot barstte.

De Canadair CRJ-900, registratie 5X-EQU, stond op 2 april gepland om van Johannesburg naar Entebbe te vliegen. Met een vertraging van bijna drie uur steeg het toestel van Uganda Airlines vlak voor middernacht op. De vlucht naar de hoofdstad van Oeganda zou ongeveer vier uur duren. Maar zo ver kwam vlucht UR713 niet.

Op 31.000 voet, zo’n 9,5 kilometer hoogte, ging het mis. Het toestel bevond zich op dat moment vlak voor de grens van Zimbabwe. Op beelden op X is te zien hoe het cockpitraam aan de linkerkant kapot barstte. Daarop besloot de bemanning terug te vliegen naar de luchthaven van Johannesburg. Na ongeveer een uur vliegen landde de machine daar veilig. Twee dagen later staat de CRJ-900 nog altijd op de grond. Wanneer het toestel terug naar Oeganda kan, is nog niet duidelijk.

A Uganda Airlines Canadair Regional Jet CRJ-900 aircraft (5X-EQU, built 2019) had to return back to Johannesburg, South Africa after its left windshield shattered at around 31900 feet on 02 April.



IJsblok

Een aantal jaar geleden raakte het cockpitraam van een Boeing 777 van British Airways verbrijzeld. De reden was op zijn minst opmerkelijk te noemen. Op een hoogte van 10,5 kilometer viel er een ijsblok van een vliegtuig dat duizend voet hoger vloog. Desondanks besloot de crew niet om terug te vliegen naar Londen Gatwick, maar vervolgde de reis naar San Jose in Costa Rica. Pas na vijftig uur was het cockpitraam gemaakt en kon de machine terug naar het Verenigd Koninkrijk.