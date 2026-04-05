Corendon, TUI, KLM en Transavia starten zomerseizoen

De luchtvaartsector is officieel het zomerseizoen ingegaan, en dat is direct merkbaar op Nederlandse luchthavens. Van volle vakantievluchten tot nieuwe bestemmingen en hogere frequenties. Maatschappijen als Corendon, TUI, KLM en Transavia trappen de drukste periode van het jaar af met nieuwe routes.

Corendon vanaf Groningen Airport

Op Groningen Airport Eelde werd de aftrap van het zomerseizoen zichtbaar met de eerste vrijwel volle Corendon-vlucht naar Antalya. ‘We kijken ernaar uit om dit seizoen nog veel meer passagiers te verwelkomen, die met Corendon naar Kreta, Antalya, Burgas, Guernsey en Las Palmas vliegen’, schreef luchthaven-CCO Jonas van Dorp op zijn LinkedIn. De luchthaven verwacht de komende maanden een constante stroom vakantiegangers. Daarbij werken verschillende reisorganisaties en airlines samen om capaciteit te bieden aan de groeiende vraag naar vakantievluchten. ©Jonas van Dorp via LinkedIn

KLM breidt netwerk verder uit

Ook bij KLM is de start van het zomerseizoen zichtbaar in de cijfers. De airline vliegt deze zomer naar 164 bestemmingen wereldwijd, waarvan 96 binnen Europa en 68 intercontinentaal. De capaciteit groeit met ongeveer vijf procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral Europese bestemmingen laten een sterke stijging zien. Nieuw in het netwerk zijn onder meer Jersey, Santiago de Compostella en Oviedo. Daarnaast verhoogt KLM de frequentie naar populaire steden als Istanbul, Dubrovnik, Ljubljana en Cork. Intercontinentaal wordt het aanbod eveneens uitgebreid, met extra vluchten naar onder andere Kaapstad en een dagelijkse verbinding naar Portland gedurende de hele zomer.

Transavia zet in op zonbestemmingen

Voor Transavia begon het zomerseizoen met de eerste vlucht van Eindhoven naar Olbia op Sardinië. De airline zet sterk in op het Middellandse Zeegebied, waar de vraag naar zonbestemmingen blijft groeien. Het aantal vluchten naar Italiaanse eilanden ligt deze zomer ruim 65 procent hoger dan vorig jaar. Nieuwe routes naar onder meer Alghero, Palermo en Catania versterken het aanbod. In totaal vliegt Transavia deze zomer naar 84 bestemmingen via 128 routes. Daarnaast worden voormalige charterbestemmingen, zoals Hurghada, Antalya en Lesbos, nu ook beschikbaar voor reguliere passagiers.

©Transavia

TUI voegt extra vluchten toe

Hoewel TUI eerder heeft aangekondigd niet langer vanaf Groningen Airport Eelde naar Kos te vliegen, voegt de maatschappij wel andere vluchten toe. Volgens de reisorganisatie blijven Nederlanders massaal boeken voor de zomer van 2026, ondanks de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. Wel is er een duidelijke verschuiving zichtbaar in het boekingsgedrag. Reizigers kiezen vaker voor bestemmingen die als stabiel en veilig worden gezien, zoals Spanje, Griekenland, de Canarische Eilanden en het Caribisch gebied. Om daarop in te spelen, zet TUI extra vluchten in vanaf onder meer Schiphol en Eindhoven. Vooral Spanje blijft een belangrijke pijler binnen het netwerk, met bestemmingen als Mallorca die onverminderd populair zijn. Tegelijkertijd groeit ook de interesse in Caribische bestemmingen zoals Curaçao, Bonaire en de Dominicaanse Republiek.

Boeing 737MAX8 van Tui Duitsland op Corfu © Remco de Wit

Nieuwe airlines en bestemmingen op Schiphol

Deze zomer verwelkomt Schiphol vier nieuwe airlines. Zo startte LATAM Airlines op 30 maart met vluchten tussen São Paulo en Amsterdam, uitgevoerd met de Boeing 787-9 Dreamliner. De vraag blijkt groot. Nog vóór de eerste vlucht werd de frequentie verhoogd van drie naar zes keer per week. Sinds kort vliegt FlyOne Armenia met een verbinding naar Jerevan, met twee wekelijkse vluchten met de Airbus A320. Medio juni volgt Vietnam Airlines met drie wekelijkse vluchten tussen Hanoi en Amsterdam, uitgevoerd met de Airbus A350. Begin juli maakt ook Thai Airways haar rentree op Schiphol, met dagelijkse vluchten tussen Bangkok en Amsterdam. Daarmee keert de maatschappij na circa dertig jaar terug op Nederlandse bodem.