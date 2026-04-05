Frankrijk verliest bondgenoot in Rafale F5-programma

De Franse defensie-industrie krijgt een stevige klap te verwerken. De Verenigde Arabische Emiraten trekken zich terug uit het ambitieuze Rafale F5-programma, waardoor Frankrijk plots alleen opdraait voor miljarden aan ontwikkelingskosten.

Breuk over gevoelige technologie

De kern van het conflict ligt bij het delen van technologie. Abu Dhabi eiste toegang tot gevoelige systemen, met name op het gebied van optronica, maar Parijs stemde daar niet mee in. Die weigering leidde ertoe dat de Emiraten zich terugtrokken uit het programma, waarin zij tot 3,5 miljard euro wilden investeren, schrijft aerotime. Daardoor moet Frankrijk volledig zelf opdraaien voor de kosten van het Rafale F5-project, met een verwachte kostprijs van circa 5 miljard euro. Dat zet het defensiebudget onder druk en vergroot de kans op vertragingen in zowel de ontwikkeling als de ingebruikname van het toestel.

With the UAE having withdrawn funding for the Rafale F5 upgrade, delays in the development of the new variant are likely. This withdrawal could also negatively impact the delivery timeline of the Rafale jets that the IAF intends to procure. https://t.co/cC9HMQXZZG — Vijainder K Thakur (@vkthakur) April 3, 2026

Bondgenootschap

De gevolgen reiken verder dan alleen de financiële impact. De VAE geldt als de belangrijkste bondgenoot van Frankrijk op het Arabisch schiereiland. Parijs onderhoudt er militaire bases en heeft de afgelopen jaren een hechte defensierelatie opgebouwd. Frankrijk behoort bovendien tot de grootste wapenleveranciers van Abu Dhabi. Zo werden eerder tachtig Dassault Rafale-gevechtsvliegtuigen verkocht in een deal ter waarde van circa zestien miljard euro. Daarnaast leverde Frankrijk ook korvetten, raketsystemen en andere geavanceerde defensietechnologie.

Rafale F5

De Rafale F5 moet meer worden dan een upgrade. Het toestel, dat rond 2033 in dienst moet komen, krijgt sensoren en systemen van de volgende generatie. Daarmee moet het opereren als onderdeel van een breder ‘system of systems’, waarin samenwerking met drones, satellieten en andere platforms centraal staat. Een belangrijk element is de inzet van zogeheten ‘loyal wingmen’: onbemande gevechtsdrones die zelfstandig missies kunnen uitvoeren, variërend van verkenning tot aanvallen. Ook wordt verwacht dat de F5 de toekomstige ASN4G hypersonische nucleaire raket kan dragen.

Financiële druk

Met het wegvallen van Emiratische financiering neemt de druk op de Franse defensiebegroting aanzienlijk toe. Alleen al de ontwikkeling van de F5-standaard kost meer dan vijf miljard euro. Het totale Rafale-programma wordt geschat op circa 11,7 miljard euro. Die extra last kan gevolgen hebben voor de planning en uitvoering van het programma. Vertragingen liggen voor de hand, zeker nu Frankrijk de volledige financiering zelf moet dragen.