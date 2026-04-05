Straks de grootste ter wereld: hoe traint IndiGo zoveel personeel?

IndiGo is niet alleen de grootste luchtvaartmaatschappij van India, maar ook een van de snelst groeiende airlines wereldwijd. Naar verwachting beschikt het bedrijf binnen enkele jaren over de grootste vloot ter wereld. Dat brengt voor IndiGo ook een enorme uitdaging op het gebied van het werven en trainen van personeel met zich mee. Het interne opleidingscentrum ifly speelt een belangrijke rol. Up in the Sky ging langs om een kijkje te nemen.

Wat is ifly?

ifly vormt de kern van het opleidingssysteem voor personeel bij de Indiase luchtvaartmaatschappij. Het fungeert als een centrale organisatie binnen IndiGo om werknemers op te leiden in zowel technische als gedrags- en leiderschapsvaardigheden. Het instituut identificeert opleidingsbehoeften, ontwikkelt trainingsprogramma’s en faciliteert learning-opportuniteiten voor medewerkers in uiteenlopende functies. Opmerkelijk is dat al het personeel in dezelfde centra wordt getraind, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen cockpit, cabine of grondpersoneel.

Volgens IndiGo zelf wordt op ifly dagelijks de “IndiGo-spirit” opgebouwd, waar medewerkers worden gevormd rond de waarden van de maatschappij als veiligheid, consistentie en servicegerichtheid. Inmiddels krijgen ruim 2.000 medewerkers per dag training bij ifly.

Praktische training van IndiGo-personeel

Dit gaat verder dan alleen klassikaal onderwijs. De trainingscentra beschikken over moderne simulatoren, waaronder cabine- en noodgeval-simulators, die realistische scenario’s nabootsen. Zo kunnen cabin crew-leden oefenen met deurbedieningen, evacuaties, brandoefeningen en overlevingsprocedures op zee.

Ook het klassikale onderwijs wordt gerund als 'vlucht', inclusief digitale borden waar eventuele vertragingen op staan aangegeven. Is een les vertraagd, dan wordt er net als bij een vlucht gekeken wat de reden is voor de vertraging.

Waar dergelijke trainingen wereldwijd gestandaardiseerd zijn, wijkt de Indiase prijsvechter af van de norm door alle takken van het bedrijf onder een dak op te leiden. Het zorgt volgens IndiGo voor goede samenwerking onder het personeel, wat ‘Crew Resource Management’ ten goede komt.

Meer dan alleen een trainingscentrum is ifly een plek waar IndiGo’s bedrijfscultuur wordt gevormd en verspreid. Door training van medewerkers in houding en service, krijgt de maatschappij een uniforme ‘mindset’, wat essentieel is voor een airline met een snel groeiende vloot en omvangrijk personeelsbestand.

Opmerkelijk is de manier waarop personeel, van alle takken binnen het bedrijf, meteen hartelijk groet, op een manier die erg vergelijkbaar is met de begroeting tijdens het boarden. Al snel blijkt dat ook dit detail vanaf dag één wordt getraind bij IndiGo.

Groei

Wereldwijd kampen vrijwel alle takken van de luchtvaartindustrie met een personeelstekort. In veel gevallen wordt dit niet veroorzaakt door een gebrek aan gekwalificeerde sollicitanten, maar door beperkte opleidingscapaciteit. Ifly is inmiddels een van de grootste opleidingscentra ter wereld, met plannen om verder uit te breiden.

Dat IndiGo kiest voor een in-house opleiding voor het gros van haar personeel is niet zonder reden. Het zorgt ervoor dat het bedrijf zicht heeft op hoeveel werknemers het de komende jaren kan verwachten, zonder afhankelijk te zijn van de werving van reeds opgeleid personeel, waar ook bij andere maatschappijen veel vraag naar is.

Dat een tekort aan gekwalificeerd personeel voor veel luchtvaartmaatschappijen een probleem is werd afgelopen winter weer duidelijk, toen IndiGo nog duizenden vluchten moest schrappen naar aanleiding van een nieuwe regelijng voor rusttijden. Deze annuleringsgolf heeft uiteindelijk geleid tot het vertrek van Pieter Elbers als CEO.

